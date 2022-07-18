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Харрис заявила о превышении числа оружия на душу населения в США

Вице-президент США Харрис: оружия в стране больше, чем людей
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Фото: TASS/EPA/JUSTIN LANE
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Оружия в США больше, чем самих американцев жителей, заявила 18 июля вице-президент страны Камала Харрис.

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«Количество оружия, произведенного в этой стране, утроилось за последние 20 лет. Сегодня у нас больше оружия в стране, чем людей», — заявила Харрис на встрече национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения США.

При этом, по словам Харрис, темнокожие люди составляют 13% населения США, но подавляющее большинство жертв вооруженных нападений составляют именно они.

Она уточнила, что из общего числа погибших от огнестрельных ранений 62% жертв вооруженных убийств — цветные люди.

Ранее, 14 мая, 18-летний молодой человек на основе своей расовой ненависти устроил стрельбу в супермаркете в американском городе Буффало (штат Нью-Йорк), где погибли 10 человек. Вывод о его расовой нетерпимости сделали следователи, так как большинство из 10 убитых и троих раненых были темнокожими.

После этого 25 июня в США был подписан закон об ужесточении контроля за оборотом оружия. Как отметил до этого президент Байден, в связи с участившимися случаями массовых расстрелов было необходимо пересмотреть существующие стандарты в противовес второй поправке американской Конституции.

Вторая поправка к американской Конституции гарантирует право гражданам США на хранение и ношение оружия. При этом в последнее время в стране наблюдается тенденция на потерю контроля над оружейными потоками: по данным Федерального бюро расследований, только за 2021 год показатель по инцидентам со стрельбой в Соединенных Штатах отметился приростом на 52,5%.

В США свободное ношение оружия законно в большинстве штатов. Наиболее свободные правила владения огнестрельным оружием существуют в штатах Мэн, Луизиана и Аляска. В 43 штатах приобретение оружия не требует получения лицензий или регистрации.

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