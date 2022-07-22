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Лавров заявил, что Запад перестал создавать препятствия по вопросу зерна

Лавров: РФ приветствует то, что Запад прекратил чинить препятствия по вопросу зерна
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
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Подписание меморандума Россия – ООН подчеркивает искусственность попыток Запада свалить на Россию вину за проблемы с поставками зерна на мировые рынки. Об этом в пятницу, 22 июля, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Лавров объяснил, что главная задача соглашения — обеспечение транспарентных и беспрепятственных поставок российских продовольствия и удобрений на мировые рынки.

«Речь идет, в частности, о том, чтобы устранить препятствия, которые создали США и ЕС в сферах финансов, страхования и логистики, добиться конкретных исключений для этой продукции из-под действия ограничительных мер, введенных против нашей страны», — приводятся слова министра на сайте МИД РФ.

Он также назвал отрадным тот факт, что Вашингтон и Брюссель прекратили чинить препятствия достижению сегодняшних договоренностей.

«В итоге удалось — именно стараниями российской делегации — сохранить комплексный, деполитизированный характер пакетной договоренности, тем самым обеспечив максимально возможное движение навстречу развивающимся странам — импортерам продовольствия», — отметил Лавров.

Россия рассчитывает, что в предстоящий период будут предприняты все необходимые усилия для эффективного выполнения указанных соглашений, добавил он.

Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия будет верна обязательствам в сфере продовольственной безопасности.

Ранее в этот день министр обороны России Сергей Шойгу подписал с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Он отметил, что в Стамбуле подписаны два документа, которые нацелены на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки, и эти соглашения представляют собой единый пакет.

Тогда же СМИ сообщили, что делегация Украины подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

23 июля начнется работа над созданием совместного координационного центра по вывозу зерна. Как отметил высокопоставленный представитель ООН, в организации уже обсуждали, кого направят туда на временной основе до определения постоянно действующего состава. Известно, что в центр войдут представители России, Турции и Украины.

13 июля в Стамбуле завершилась встреча военных делегаций РФ, Турции, Украины и представителей ООН по вопросу экспорта зерна. Российская сторона представила предложения по вывозу зерна из черноморских портов. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак назвал эти переговоры позитивными.

В конце июня президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва не препятствует вывозу зерна. Он подчеркнул, что украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда. Также Путин рассказал про другие варианты вывоза пшеницы — через Румынию, Дунай, Польшу, Белоруссию.

Тема вывоза зерна активно обсуждается в последние месяцы на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира.

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