Сотрудники погранслужбы 22 июля отобрали у политика и главы штаба территориальной обороны Днепра Геннадия Корбана паспорт на границе с Польшей при попытке въехать на территорию Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Погранслужба объяснила свой поступок тем, что гражданство Корбана остановлено, сославшись на «тайный» указ президента Украины Владимира Зеленского. Слух о подписании подобного документа главой государства ходил с 20 июля.

В тот день гражданства были лишены олигарх Игорь Коломойский, политик Вадим Рабинович и, соответственно, Геннадий Корбан.

Ранее, 19 марта, сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на время военного положения остановил работу ряда оппозиционных партий. Среди них — «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Оппозиционный блок», «Левая оппозиция», Партия Шария, «Наши», «Союз левых сил» и ряд других.

Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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