Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом 22 июля сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Главной темой переговоров стало двустороннее сотрудничество. Главы государств обсудили комплекс основных вопросов в области экономики, в том числе конкретные проекты по импортозамещению.

Лукашенко и Путин также обсудили международную повестку. В частности, речь зашла о визите российского лидера в Иран.

Также стороны согласовали кандидатуру нового посла Белоруссии в Москве. Им стал замглавы администрации президента Дмитрий Крутой.

Накануне Лукашенко заявил в интервью AFP, что 22 июля состоится личная встреча глав государств.

18 июля вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия и Белоруссия выполнили более 46% союзных программ.

Ранее, 1 июля, Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссия достигли образцового уровня стратегического партнерства. Он отметил сотрудничество двух стран в политике, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также взаимное уважение, поддержку и учет интересов, на которых оно строится.

25 июня в Санкт-Петербурге прошли переговоры Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. По их итогам было объявлено, что Москва передаст Минску комплексы «Искандер-М» и поможет с ответом на угрозы со стороны НАТО. Путин также указал на согласование всех вопросов о создании Cоюзного государства, отметив, что теперь для них требуется реализация соответствующими ведомствами.

16 июня государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в интервью «Известиям» заявил, что сближение национальных законодательств России и Белоруссии в рамках Союзного государства касается работы в поддержку экономической интеграции. В качестве примера Мезенцев напомнил, что в 2022 году начинает работу таможенный орган Союзного государства.

28 апреля Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия строят единое Союзное государство, в которое захотят войти и другие республики. Он отметил, что видит со стороны российских регионов большую заинтересованность.