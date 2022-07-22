Вице-канцлер ФРГ назвал запуск «Северного потока — 2» поражением для ЕС

Начало работы «Северного потока — 2» стало бы поражением Германии и Европы перед Россией. Об этом заявил 21 июля вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек в интервью ZDF.

«Это было бы поднятием белого флага», — сказал он.

Он уточнил, что запуск подачи газа по «Северному потоку — 2» означал бы, что российской стороне удалось преодолеть введенные Евросоюзом санкции. Хабек уточнил, что ФРГ выступает против ввода в эксплуатацию газопровода. Кроме того, он считает, что запуск не стал бы выходом из сложного положения, потому что такое решение усугубит зависимость Германии от российского газа.

По его мнению, страна должна экономить имеющиеся ресурсы и искать альтернативных поставщиков топлива.

Также министр высказался в поддержку плана Еврокомиссии о снижении потребления газа.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с «Известиями» 20 июля отметил, что «Северный поток — 2» технически готов к началу работы, но в текущих обстоятельствах вряд ли немецкие власти дадут разрешение на его запуск.

Тогда же глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что газопровод не может эксплуатироваться ни при каких условиях из-за отсутствия сертификации.

В свою очередь президент России Владимир Путин подчеркнул, что объемы поставок российского газа в Европу могут быть увеличены за счет запуска трубопровода «Северный поток – 2». Он рассказал, что он поднимал вопрос по газопроводу в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем еще полтора месяца назад. Между тем, его собеседник заявил о наличии более важных проблем, стоящих перед ФРГ.

«Северный поток — 2» — экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Его укладка в море началась в 2018 году, строительство закончилось в 2021 году.

Федеральное сетевое агентство Германии сообщило 16 ноября прошлого года о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода.

26 января Nord Stream 2 AG зарегистрировал в ФРГ дочернюю компанию для германского участка газопровода Gas for Europe GMBH. Так компания выполнила требование регулятора Германии о необходимости создания дочерней структуры для германской части трубопровода для дальнейшей сертификации.

Руководитель «Газпрома» Алексей Миллер 16 июня отметил, что «Северный поток – 2» с технической точки зрения полностью готов для транспортировки газа.