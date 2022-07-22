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В Херсоне сравнили население с числом жителей до спецоперации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Бобылев
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Численность населения Херсона на сегодняшний день составляет примерно 60–65% от аналогичного показателя до начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Об этом в пятницу, 22 июля, рассказал замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

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«Примерно в Херсоне [сейчас проживает], с учетом того, что из сел приехали люди, около 180 тыс. <...> Это практически 60–65% населения, [которое было до начала спецоперации]», — сообщил он ТАСС.

Ранее, 17 июля, состоялось открытие центра занятости населения в Херсонской области. Для поиска работы местным жителям необходимо заполнить анкету и резюме, затем они попадут в базу соискателей, где смогут выбрать нужную вакансию и трудоустроиться.

29 июня замглавы ВГА Стремоусов заявил, что область начала подготовку к референдуму о присоединении к России. 28 июня в Херсонской области заработал российский ЗАГС, а с 1 мая регион ввел в обращение рубли.

14 июня замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Херсонская область фактически уже является регионом Российской Федерации. По мнению Стремоусова, жителям Херсонской области нужно перестраиваться, получать паспорта граждан РФ «и помнить, что там нам будет действительно по-домашнему приятно и хорошо».

В конце мая стало известно, что Херсонская область хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе России. 11 июня первые 25 российских паспортов вручили жителям региона.

25 мая президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российских паспортов для жителей Херсонской и Запорожской областей, которые выразили желание стать гражданами РФ.

Херсонская область перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите ДНР и ЛНР. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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