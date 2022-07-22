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Британских педофилов уличили в «помощи» украинским детям в Польше

The Independent: в Польше выявили британских педофилов, приехавших с «гумпомощью» к украинским детям
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Фото: Global Look Press/Christoph Soeder
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Не менее 10 британских педофилов посещали Польшу с целью помочь украинским беженцам. Об этом в четверг, 21 июля, сообщает газета The Independent со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA).

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По данным агентства, в течение шести недель после начала спецоперации по защите Донбасса мужчины, которые ранее были осуждены за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних, приезжали в Польшу.

В результате сотрудники миграционной службы Польши потребовали, чтобы преступники покинули страну. Власти Великобритании также отметили, что они работают над предотвращением подобного «туризма».

Представитель NCA подчеркнул, что минимум 5 тыс. детей покинули Украину без сопровождения взрослых, поэтому власти принимающих стран должны сделать всё возможное для обеспечения их безопасности.

Накануне стало известно, что польская молодежь устроила акцию протеста против флагов Украины, которые размещены на общественном транспорте во Вроцлаве.

Ранее, 1 июля, сообщалось, что жители Варшавы вышли на улицы польской столицы с протестами из-за большого притока украинских беженцев. Отмечалось, что европейские страны, в первую очередь Польша, испытавшая самый массовый наплыв мигрантов, уже порядком устали от украинских беженцев. Вышедшие на улицы поляки скандировали «Здесь Польша, а не Украина».

Между тем жители города Острув-Велькопольски 2 июня возмутились инициативой одной из компаний IT-индустрии сделать подарки украинским детям в честь Дня защиты детей.

Известно, что польские власти прекратили действие некоторых программ помощи беженцам с Украины. Так, с 1 июля граждане Польши больше не будут получать пособия на содержание мигрантов. Кроме того, украинцев, приехавших в страну, лишили права на бесплатный проезд. Эти меры касаются тех мигрантов, которые прибыли в Польшу в конце февраля. Вновь прибывшие пока могут рассчитывать на помощь государства в течение 120 дней.

С начала спецоперации России по защите Донбасса число прибывших в Польшу украинских беженцев превысило 3 млн уже к концу апреля. Варшава запустила несколько программ помощи переселенцам. Полякам, приютившим украинцев, выплачивали материальную помощь в размере 40 злотых (примерно 465 рублей) в день за каждого беженца.

Как заявил 27 июня политолог Александр Асафов, недовольство украинскими беженцами в Европе растет. По его мнению, общество раздражают их потребительское отношение и нежелание интегрироваться. Также он отметил, что страны взяли курс на отмену ранее предоставляемых украинцам льгот, теперь условия для них схожи с теми, которые предлагают приезжим с Ближнего Востока.

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