В Польше разгорелся скандал из-за флагов Украины
Польская молодежь устроила акцию протеста против флагов Украины, которые размещены на общественном транспорте во Вроцлаве. Об этом 20 июля сообщает издание Wirtualna Polska.
«Мы не хотим сделать из Польши Укрополию и не позволим этого нашему правительству», — заявили представители молодежи партии «Конфедерация польской короны».
Также они предложили подать петицию, согласно которой на общественном транспорте Польши должны появиться польские флаги.
«Как Конфедерация мы хотим, чтобы Польша была польской, а не «радужной», «левой» или действующей по указке брюссельских еврократов», — подчеркнули они.
Ранее, 1 июля, сообщалось, что жители Варшавы вышли на улицы польской столицы с протестами из-за большого притока украинских беженцев. Отмечалось, что европейские страны, в первую очередь Польша, испытавшая самый массовый наплыв мигрантов, уже порядком устали от украинских беженцев. Вышедшие на улицы поляки скандировали «Здесь Польша, а не Украина».
Известно, что польские власти прекратили действие некоторых программ помощи беженцам из Украины. Так, с 1 июля граждане Польши больше не будут получать пособия на содержание мигрантов. Кроме того, украинцев, приехавших в страну, лишили права на бесплатный проезд. Эти меры касаются тех мигрантов, которые прибыли в Польшу в конце февраля. Новые — пока могут рассчитывать на помощь государства в течение 120 дней.
С начала спецоперации России по защите Донбасса число прибывших в Польшу украинских беженцев превысило 3 млн уже к концу апреля. Варшава запустила несколько программ помощи переселенцам. Полякам, приютившим украинцев, выплачивали материальную помощь в размере 40 злотых (примерно 465 рублей) в день за каждого беженца.
Как заявил 27 июня политолог Александр Асафов, недовольство украинскими беженцами в Европе растет. По его мнению, общество раздражают их потребительское отношение и нежелание интегрироваться. Также он отметил, что страны взяли курс на отмену ранее предоставляемых украинцам льгот, теперь условия для них схожи с теми, которые предлагают приезжим с Ближнего Востока.