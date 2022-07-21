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В Польше разгорелся скандал из-за флагов Украины

Wirtualna Polska: молодые поляки устроили акцию протеста во Вроцлаве из-за флагов Украины
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Фото: соцсети
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Польская молодежь устроила акцию протеста против флагов Украины, которые размещены на общественном транспорте во Вроцлаве. Об этом 20 июля сообщает издание Wirtualna Polska.

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«Мы не хотим сделать из Польши Укрополию и не позволим этого нашему правительству», — заявили представители молодежи партии «Конфедерация польской короны».

Также они предложили подать петицию, согласно которой на общественном транспорте Польши должны появиться польские флаги.

«Как Конфедерация мы хотим, чтобы Польша была польской, а не «радужной», «левой» или действующей по указке брюссельских еврократов», — подчеркнули они.

Ранее, 1 июля, сообщалось, что жители Варшавы вышли на улицы польской столицы с протестами из-за большого притока украинских беженцев. Отмечалось, что европейские страны, в первую очередь Польша, испытавшая самый массовый наплыв мигрантов, уже порядком устали от украинских беженцев. Вышедшие на улицы поляки скандировали «Здесь Польша, а не Украина».

Известно, что польские власти прекратили действие некоторых программ помощи беженцам из Украины. Так, с 1 июля граждане Польши больше не будут получать пособия на содержание мигрантов. Кроме того, украинцев, приехавших в страну, лишили права на бесплатный проезд. Эти меры касаются тех мигрантов, которые прибыли в Польшу в конце февраля. Новые — пока могут рассчитывать на помощь государства в течение 120 дней.

С начала спецоперации России по защите Донбасса число прибывших в Польшу украинских беженцев превысило 3 млн уже к концу апреля. Варшава запустила несколько программ помощи переселенцам. Полякам, приютившим украинцев, выплачивали материальную помощь в размере 40 злотых (примерно 465 рублей) в день за каждого беженца.

Как заявил 27 июня политолог Александр Асафов, недовольство украинскими беженцами в Европе растет. По его мнению, общество раздражают их потребительское отношение и нежелание интегрироваться. Также он отметил, что страны взяли курс на отмену ранее предоставляемых украинцам льгот, теперь условия для них схожи с теми, которые предлагают приезжим с Ближнего Востока.

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