В последние годы внутри Украины были причины для обострения отношений с РФ. Об этом в четверг, 21 июля, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью агентству France Press, выдержки из которого привело БелТА.

Он подчеркнул, что на протяжении последних лет украинские власти намеренно ограничивали использование русского языка, оскорбляли и демонизировали руководство России.

«Там были внутренние причины для того, чтобы Россия, грубо говоря, поставила Украину на место. Зачем вы оскорбляли власть в России? Зачем вы президента [России Владимира] Путина оскорбляли? [Президента Франции Эммануэля] Макрона они ведь так не критиковали, хотя было за что. <...> То есть это тоже нехороший фон. Может, это не причина для операции, но фон нехороший», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что сейчас Украине нужно принять потерю регионов, которые перешли под контроль России, так как этот вопрос обсуждать уже поздно, дополняет «Газета.Ru».

Также белорусский лидер заявил, что конфликт между Киевом и Москвой можно закончить уже сейчас, однако для этого украинскому истеблишменту необходимо сесть за стол переговоров с Россией. По словам Лукашенко, всё зависит от Украины, она должна согласиться, что не будет никогда угрожать России и откажется от наличия на своей территории оружия, угрожающего Москве.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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