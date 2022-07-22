«Суть канадского фанатизма — любая бабушка знает тактику твоей команды»

Множество россиян, играющих в НХЛ, в июле сменили команды. Среди них — защитник Илья Любушкин. Он заключил двухлетний контракт с «Баффало Сейбрз» и, по данным СМИ, будет зарабатывать $2,75 млн в год. Это его самая большая зарплата за время выступлений за океаном. Хоккеист играет в НХЛ с 2018 года, когда перешел из ярославского «Локомотива» в «Аризону Койотис».

По ходу прошлого сезона его обменяли в «Торонто Мейпл Лифс». Один из сильнейших по составу клубов лиги в очередной раз не смог подтвердить свои чемпионские амбиции. В первом раунде плей-офф он оказал достойное сопротивление фавориту турнира «Тампе-Бэй Лайтнинг», но проиграл ему лишь в седьмом матче серии. В интервью «Известиям» Илья прокомментировал свой выбор в пользу «Баффало», объяснил триумф Валерия Ничушкина, выигравшего Кубок Стэнли в составе «Колорадо Эвеланш», и сравнил Ярославль с Торонто.

— Кроме «Баффало», были еще варианты продолжения карьеры?

— Не буду называть команды, но выбор был достаточно хороший. Три-четыре клуба проявляли интерес.

— По какому принципу выбрали «Баффало»? Может, вам гарантировали игровое время?

— Гарантировать время на льду никто не может. Но меня устроило то, какой мою роль в команде видят руководители «Баффало». Мы посоветовались с агентом. Он сказал, что это лучший вариант для продолжения моей карьеры.

— Финансовые параметры сделки вас устроили? Вы добились максимума, чего хотели?

— Наверное, да.

— Когда вы выступали за «Аризону», это была команда, которая часто находилась внизу турнирной таблицы. «Баффало» тоже не отнесешь к фаворитам. Учитывали этот фактор?

— «Баффало» на данном этапе — хорошая молодая команда. Собраны отличные игроки, идет становление коллектива. В будущем это будет сильный клуб, который способен побороться за Кубок Стэнли. Это тоже сказалось на моем решении. Знаю в «Баффало» пару человек, с которыми играл вместе еще в «Аризоне». И уверен, что перспективы у нас хорошие.

— С руководством клуба сколько времени вели переговоры?

— Переговоры вели агенты. Я созвонился с генменеджером Кевином Адамсом и главным тренером Доном Гранато уже после того, как всё решилось. Сказали, что рады приветствовать меня в команде. Очень хотели видеть меня в «Баффало». Насчет игры и моей позиции пока разговоров не было, просто поприветствовали друг друга и пожелали хорошего сотрудничества.

— В интервью «Спорт-Экспрессу» говорили, что вас собираются часто задействовать в меньшинстве.

— Опять же разговоры есть, но всё зависит от меня, моей игры и от того, буду ли их устраивать. Но думаю, если покажу, на что я способен, то всё будет хорошо.

— Есть вероятность, что вас будут рассматривать на уровне первых двух пар защитников с большим акцентом на атаку, а не в качестве жесткого силового защитника, каким вы были в той же «Аризоне»?

— Я стараюсь всегда играть в свою игру и действовать в своем стиле. Продолжу делать то же самое. Отдавать себя на 100%.

— Чего не хватило «Торонто» в прошлом сезоне, чтобы дожать «Тампу» в плей-офф?

— Не хватило в шестой игре забить гол в овертайме. У нас в том матче были хорошие моменты, и мы могли завершать спокойно серию. И в основное время, и в овертайме. Но так сложилось, что они выиграли ту игру, а седьмой матч — лотерея.

— У «Торонто» в России много поклонников, хотя этот клуб не брал Кубок Стэнли с 1960-х годов. В современной истории у него хороший состав, но постоянные осечки в первом раунде. Вы поняли изнутри, почему так происходит даже при неплохой игре?

— Думаю, что есть давление со стороны медиа и болельщиков, которое ощущает вся команда. Потому что все понимают, что «Торонто» долго не выходил во второй раунд. И это чувствуется, все об этом говорят. Не хватает чуточку везения. Не понимаю, почему так происходит, но эта команда способна бороться за серьезные места в ближайшее время.

— В последние годы «Торонто» имел переизбыток хороших игроков. Насколько сейчас был сбалансированный состав для выполнения задач? Тяжело ли вам было закрепиться там?

— Мне было проще как защитнику, потому что эта команда большую часть своей игры проводит в нападении. А закрепиться в составе везде нелегко. Ты должен доказывать, что можешь играть на этом месте.

— Сложнее играть в такой команде, где состав игроков более мастеровитый, но и цели ставят выше?

— Для меня нагрузка больше, когда играют в твоей зоне, как было в «Аризоне». А когда ты владеешь шайбой, то, конечно, легче.

— «Баффало» будет ближе к «Аризоне» в этом плане?

— Не знаю пока. Надо смотреть в играх. Но каждый раз, когда играл против «Баффало», это были тяжелые игры. Очень агрессивная команда.

— Вы сказали о давлении на «Торонто» от болельщиков и СМИ. Агент Дэн Мильштейн говорил, что у Никиты Зайцева, когда он играл в этой команде, даже домработница интересовалась хоккейными нюансами. Вы с таким сталкивались?

— Нет, у нас не было ни горничной, ни няни. Жили своей семьей — жена и двое детей. Но когда ходишь по городу, заметно, что в Торонто каждая бабушка знает всё о составе команды, всех игроков, тактику. Насчет бабушки я, конечно, образно говорю, но суть местного фанатизма примерно такая. Там реально люди увлекаются хоккеем с детства, знают клуб очень хорошо.

— Сильный контраст с «Аризоной»?

— Конечно. Один город — хоккейный, а другой — больше для отдыха. Совершенно полярное отношение к хоккею, совершенно иначе болеют за команду. В Торонто хоккей — это вторая религия.

— В Ярославле атмосфера похожа на ту, что в Торонто?

— Конечно. Ярославль — это однозначно хоккейный город.

— В прошлом сезоне следили за «Локомотивом»?

— Слежу за «Локомотивом» каждый год, очень переживаю за эту команду. Надеюсь, что они будут бороться за Кубок Гагарина. Тренерский штаб во главе с Игорем Никитиным, который пришел по ходу прошлого сезона, теперь может полноценно подготовить команду на сборах, донести свою систему и мысли до игроков, отработать это всё до автоматизма. В этом году у «Локомотива» должно быть всё хорошо.

— Многие считают, что «Локомотив» в плей-офф пострадал во многом из-за ситуации с Ридом Буше, на которого делалась большая ставка. Но зимой всплыла давняя история с его домогательствами к несовершеннолетней девочке в США, был суд и условный срок, затем клуб разорвал контракт.

— Насчет того, что именно эта ситуация выбила из колеи, — думаю, это не так. Если у тебя хорошая сбалансированная команда, то потеря одного игрока не должна влиять на результат.

— В Штатах следили за поведением российских клубов в этой истории, как-то реагировали, когда его уволили из Ярославля и сейчас подписали в Омске?

— Ни у кого это дело не вызывало большого интереса. Кажется, что там всё равно, что думают в России, а в России всё равно, что думают в США.

— Чем занимаетесь в отпуске?

— Сначала отдохнули с семьей в Майами, потом поехали в Россию. Сейчас провожу время с семьей, встречаюсь с друзьями, уже начал тренироваться, готовиться к сезону. В середине августа полечу в США.

— В прошлый раз вы были в России год назад, когда еще не закончился ковид и не начались события на Украине. Сейчас ощущаете какие-то изменения в родной стране?

— Честно говоря, я особо не чувствую каких-то перемен. Мне кажется, что как всё было внутри России, так и осталось.

— Цены на продукты или бензин дают о себе знать?

— Мне кажется, что цены на бензин такие же, как были в прошлом году. Во всяком случае по сравнению с Америкой у нас они нормальные. По поводу продуктов не могу сказать — у меня больше жена занимается этим. Она лучше знает.

— В США заметны изменения в этом плане?

— Там, конечно, выросло всё значительно. В три раза поднялись цены на бензин. Но это началось еще с приходом пандемии. Два года назад бензин был в два с половиной раза дешевле.

— Это в Аризоне так?

— Насколько я знаю, там везде так происходит.

— Каковы шансы у выступающего за фарм-клуб «Аризоны» вратаря Ивана Просветова закрепиться в НХЛ?

— Я надеюсь каждый год, что он закрепится. Пока не получается. Но верю в него и желаю в ближайшем сезоне, чтобы стал играть в НХЛ на постоянной основе. Мы плотно общались с Ваней на эти темы. Всё-таки три года были вместе в команде, они с семьей часто приезжали к нам в гости. У нас хорошие дружеские отношения. Надеюсь, скоро случится прорыв в карьере.

— В два прошлых сезона он сыграл по три матча в НХЛ. Почему не получалось после них задержаться в основной команде?

— Мне кажется, он попадал не под те команды, против которых лучше начинать выступление в НХЛ. Например, в прошлом сезоне это были «Тампа» и «Колорадо», два будущих финалиста Кубка Стэнли. Когда мы большую часть матчей проводили в своей зоне. Это тяжело для вратаря в плане эмоций. Ведь ты переживаешь, нервничаешь.

— Вы понимаете, за счет чего «Колорадо» взял Кубок Стэнли?

— У них очень сильное нападение. И в прошлом сезоне был очень хороший вратарь Дарси Кемпер. Плюс если говорить о решающей серии, то, может быть, «Тампа» немножко подустала. Всё-таки три года подряд играть в финале... Получается, намного длиннее сезон. Тоже не всегда успеваешь восстановиться в межсезонье. Хотя, с другой стороны, когда играешь в финале, наверное, всего этого не ощущаешь. Так что, скорее всего, «Колорадо» взял трофей за счет того, что лучше играл в нападении.

— Когда вы играли против «Колорадо», в чем испытывали основные сложности?

— У этой команды определенный набор очень высокого уровня игроков. У них между собой химия, очень здорово контролируют шайбу в зоне атаки. Против них очень тяжело обороняться.

— Вы уехали в НХЛ одновременно с возвращением туда Валерия Ничушкина. То есть играли против него и в период, когда он не забивал 91 матч подряд, и в минувшем сезоне, когда он стал одним из лидеров «Колорадо». Поняли для себя, за счет чего он преодолел все эти проблемы?

— С Валерой мы знакомы очень близко и общаемся. Да, у него были проблемы, но если ты хороший человек, работаешь и полностью отдаешься своему делу, то пройдешь через любую преграду. И выйдешь на тот уровень, на котором должен играть. Рад за Ничушкина, что у него всё нормализовалось, что он вышел на такой высокий уровень. Доказал своей работой, что не надо никого слушать. Надо продолжать делать свое дело и ни в коем случае не опускать руки. Валера — живой пример того, как надо относиться к своему делу и не слушать нехороших людей (смеется).

— Когда общались с ним, ощущалось, что есть обида на публику, иронизировавшую по поводу его безголевой серии?

— Сложно ответить, поскольку никогда это с ним не обсуждали. Но мне кажется, что он ощущал определенное давление. Насчет обид не знаю. Думаю, он не особо обидчивый человек.