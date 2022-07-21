Китайский Baidu представил машину со съемным рулевым колесом

Китайский гигант поисковой системы Baidu Inc показал автономный автомобиль со съемным рулевым колесом, который планируется использовать для службы роботакси в 2023 году. Об этом 21 июля сообщило агентство Reuters.

Новый беспилотный автомобиль будет обладать автономными возможностями 4-го уровня. Как утверждают в компании-разработчике, по своим способностям система сравнима с опытным профессиональным водителем, чей стаж за рулем более 20 лет. Таким образом в Baidu считают, что автомобиль не требует при движении вмешательства человека.

У машины будет восемь лидаров и 12 камер, которые будут фиксировать ситуацию вокруг беспилотника. Вместе с тем производитель будет предлагать свою разработку как в комплектациях с традиционным рулевым колесом, так и без него.

Компания посчитала, что стоимость суперавтомобиля при постановке в серию снизится до 250 тыс. юаней ($37 031 055).

«Это масштабное снижение затрат позволит нам развернуть десятки тысяч беспилотников по всему Китаю», — заявил исполнительный директор Baidu Робин Ли на конференции «Baidu World. Такси сегодня».

Компания планирует использовать новые беспилотники для службы роботакси в Китае в 2023 году. При этом Baidu не раскрыла производителя новой модели.

20 июля основатель сервиса по аренде транспорта Raddy Константин Калинов напомнил читателям, что делать, если в автомобиле внезапно отказали тормоза. Так, можно попробовать воспользоваться ручным тормозом или тормозить двигателем. При этом ручник может помочь на скорости не более 40 км/ч.