Автоэксперт рассказал о действиях в случае отказа тормозов

Отказ тормозов считается наиболее опасной неисправностью, полагает основатель сервиса по аренде транспорта Raddy Константин Калинов. Эксперт объяснил, чем это может быть вызвано и можно ли это предотвратить.

По словам Калинова, к отказу тормозов могут привести неисправности в системе впуска тормозной жидкости, ее нерегулярная замена, несоответствие жидкости требованиям производителя, разгерметизация системы и др.

Как пишет Pravda.Ru, в случае отказа тормозов можно попробовать воспользоваться ручным тормозом или тормозить двигателем. При этом ручник может помочь на скорости не более 40 км/ч.

Торможение двигателем может навредить коробке передач или самому двигателю. Чтобы воспользоваться этим способом, нужно отпустить педаль газа и понизить передачу, отмечает zr.media.

Если эти методы не помогли, как считает эксперт, можно попробовать затормозить с помощью препятствия — бордюра, сугроба или куста. Водитель и пассажиры при этом должны быть пристегнутыми и крепко держаться в сиденьях.

Ранее 20 июля автоинспекторы отметили, что наибольшее количество дорожных аварий в Москве произошло из-за несоблюдения безопасной дистанции, а также несоответствия скорости дорожным условиям.