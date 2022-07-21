Эксперт спрогнозировал падение цен на жилье до 15% 

Средняя цена продажи вторичного жилья до весны 2023 года может снизиться на 10-15%, в первую очередь за счет падения стоимости неликвидных объектов. Об этом «Известиям» сообщил директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Как ранее писали «Известия», цены на вторичку снижаются четвертый месяц подряд. Последний раз затяжное снижение отмечалось лишь после кризиса 2014–2015 годов, сказал он.

Как отметил эксперт, цены на рынке недвижимости всегда ведут себя циклично и следом за периодом роста наступает период стагнации, как правило, этому предшествуют существенные изменения в экономике страны, как это было в 2008 году и в 2014–2015 годах.

«После резкого роста ключевой ставки в декабре 2014 года с марта 2015 года цена средняя цена продажи вторичной недвижимости в России снижалась на протяжении 32 месяцев, следом за которыми последовал бурный рост, в итоге сейчас средняя цена квадратного метра вторичного жилья в Росиии на 89,7% больше, чем в 2014 году», — добавил Хусаинов.

По его прогнозу тренд на снижение цены продажи вторичной недвижимости в этот раз не будет таким затяжным и продлится, скорее всего, только до весны 2023 года.

Ранее в июле Хусаинов сообщил, что цена продажи вторичной недвижимости в России снижается четвертый месяц подряд. Так, только в июне средняя стоимость вторичного жилья упала на 4%.