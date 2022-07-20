Цены на вторичное жилье в России снижаются четвертый месяц подряд

В России четвертый месяц подряд снижается цена продажи вторичной недвижимости. Об этом «Известиям» сообщил директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов в понедельник, 20 июля.

Последний раз затяжное снижение стоимости «вторички» отмечалось лишь после кризиса 2014–2015 годов, сказал он.

«Сейчас в сегменте вторичного жилья происходит закономерная коррекция цен, которые за последние пару лет росли значительно выше уровня инфляции и фактически оказались перегретыми. В итоге покупательная способность большей части россиян оказалась ниже установившихся цен на жилье», — отметил Хусаинов.

Как рассказали «Известиям» эксперты «Этажей» 10 июля, в России средняя стоимость вторичного жилья за три месяца, после падения спроса, снизилась на 4%.

Больше всего в июне снизилась средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в Перми — 1,6%, в Ростов-на-Дону — 1,2%, в Самаре — 1%. Далее следуют Волгоград — на 0,6%, а также Санкт-Петербург и Казань — на 0,4%, Москва и Екатеринбург — на 0,2%.

В остальных крупных городах средняя цена предложения демонстрирует небольшой рост.