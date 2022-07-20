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Уничтожающий сковородки сотрудник IKEA попал на видео

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В интернете появились кадры, на которых видно, как сотрудник одного из магазинов сети IKEA в Санкт-Петербурге в среду, 20 июля, уничтожает сковородки: бьет их о мусорные баки, после чего выбрасывает.

Пользователи социальных сетей предположили, что сотрудник магазина ликвидирует таким образом кухонную утварь, оставшуюся после распродажи.

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Тем временем сама компания объясняет такое поведение неликвидностью партии товара.

«В случае отзыва или поступления некондиционного товара партия уничтожается, чтобы товары ненадлежащего качества точно вышли из продажи», — рассказали «РИА Недвижимость» в пресс-службе IKEA.

Ранее в этот день шведская компания сняла ограничения по времени, которые были введены 18 июля на онлайн-покупки во время распродажи на территории России. Ограничения тогда составили до 10–15 минут.

16 июня ритейлер объявил сотрудникам о продаже бизнеса в РФ и роспуске персонала. Корпорация пообещала выплатить сокращенным работникам компенсацию в размере семимесячной зарплаты. 27 июня отмечалось, что купить IKEA может сооснователь российского производителя мебели Mr.Doors Максим Валецкий.

5 июля в IKEA началась распродажа остатков со складов в России. Распродать товар обещали в течение нескольких недель в зависимости от наличия продукции. Однако в первый же день сайт компании упал. В IKEA заявили, что страница интернет-магазина была искусственно перегружена конкурентами. После также наблюдались перебои на официальном сайте.

8 июля организация «Общественная потребительская инициатива» предъявила иск к группе IKEA о защите прав неопределенного круга потребителей. Она просит суд признать действия компании противоправными. В ОПИ жалуются, что, вместо того чтобы сформировать товарные запасы и фонд запчастей, которые необходимы для выполнения требований покупателей, ритейлер избавляется от остатков продукции в ходе онлайн-распродажи перед уходом с рынка.

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