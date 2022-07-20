Уничтожающий сковородки сотрудник IKEA попал на видео

В интернете появились кадры, на которых видно, как сотрудник одного из магазинов сети IKEA в Санкт-Петербурге в среду, 20 июля, уничтожает сковородки: бьет их о мусорные баки, после чего выбрасывает.

Пользователи социальных сетей предположили, что сотрудник магазина ликвидирует таким образом кухонную утварь, оставшуюся после распродажи.

Тем временем сама компания объясняет такое поведение неликвидностью партии товара.

«В случае отзыва или поступления некондиционного товара партия уничтожается, чтобы товары ненадлежащего качества точно вышли из продажи», — рассказали «РИА Недвижимость» в пресс-службе IKEA.

Ранее в этот день шведская компания сняла ограничения по времени, которые были введены 18 июля на онлайн-покупки во время распродажи на территории России. Ограничения тогда составили до 10–15 минут.

16 июня ритейлер объявил сотрудникам о продаже бизнеса в РФ и роспуске персонала. Корпорация пообещала выплатить сокращенным работникам компенсацию в размере семимесячной зарплаты. 27 июня отмечалось, что купить IKEA может сооснователь российского производителя мебели Mr.Doors Максим Валецкий.

5 июля в IKEA началась распродажа остатков со складов в России. Распродать товар обещали в течение нескольких недель в зависимости от наличия продукции. Однако в первый же день сайт компании упал. В IKEA заявили, что страница интернет-магазина была искусственно перегружена конкурентами. После также наблюдались перебои на официальном сайте.

8 июля организация «Общественная потребительская инициатива» предъявила иск к группе IKEA о защите прав неопределенного круга потребителей. Она просит суд признать действия компании противоправными. В ОПИ жалуются, что, вместо того чтобы сформировать товарные запасы и фонд запчастей, которые необходимы для выполнения требований покупателей, ритейлер избавляется от остатков продукции в ходе онлайн-распродажи перед уходом с рынка.