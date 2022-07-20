Реклама
Прямой эфир
Политика
В ГД назвали «санкционными судорогами» согласование седьмого пакета санкций ЕС
Политика
Захарова назвала абсурдом заявление Белого дома об изоляции России
Мир
Вашингтон надеется на продолжение переговоров об экспорте украинского зерна
Мир
Путин заявил о наступлении новой эпохи в мировой истории
Мир
Риши Сунак и Лиз Трасс вышли в финал борьбы за пост премьера Великобритании
Мир
СНБО анонсировал «громкие» разоблачения публичных личностей на Украине
Мир
В результате атак ВСУ пострадали 11 сотрудников Запорожской АЭС
Политика
В Совфеде объяснили значение изменения географических задач спецоперации
Мир
Gascade рассказал об ожиданиях по возобновлению поставок газа по СП-1
Мир
Японист объяснила проведение похорон Абэ в конце сентября
Мир
Соглашение с Турцией по НАТО поддержало менее половины граждан Финляндии
Сюжет:

В ГД назвали «санкционными судорогами» согласование седьмого пакета санкций ЕС

Депутат Госдумы Морозов назвал «санкционными судорогами» согласование седьмого пакета санкций ЕС
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат Госдумы Олег Морозов прокомментировал в среду, 20 июля, согласование комитетом постоянных представителей Евросоюза (ЕС) седьмого пакета антироссийских санкций.

Неполная разморозка: ЕС смягчит санкции ради продовольствия и удобрений
Планируемая мера затронет российские банки и поможет наладить логистические цепочки

«Это уже санкционные судороги, то есть стремление объявить санкции ради самого факта демонстрировать нагнетание санкционного давления», — сказал парламентарий в беседе с RT.

Он отметил, что санкционные инструменты ЕС исчерпаны, поэтому нанести России реальный ущерб невозможно.

«Хамская заморозка активов Сбербанка имеет скорее моральный эффект, в том смысле, что подтверждает откровенно бандитский характер этих санкций. И уж совсем нелепо смотрятся меры по аудиту и бухучету», — пояснил депутат.

Эксперт подчеркнул, что воздействие седьмого пакета антироссийских санкций на экономику страны будет минимальным.

Ранее в этот день стало известно, что седьмой пакет антироссийских санкций Евросоюза вступит в силу 21 июля — сразу после публикации в официальном журнале, сообщает телеканал «360».

В этот же день стало известно, что в новый список рестрикций войдет эмбарго на золото из России, передает НСН.

18 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что санкции — это цена, которую Россия и Иран платят за свой суверенитет.

15 июля словацкий депутат Европарламента Милан Угрик сообщил «Известиям», что ожидать новых серьезных ограничений в новом пакете не стоит. Они скорее будут нацелены на пересмотр всех предыдущих санкций и устранение лазеек для их обхода.

За день до этого международное агентство Bloomberg распространило информацию о планах ЕС включить в новый рестрикционный список около 50 физических и юридических лиц из РФ.

8 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что российские энергокомпании должны быть готовы к нефтяному эмбарго в санкционном пакете ЕС. Глава государства отметил, что, невзирая на колоссальное давление, в российском топливном секторе сохраняется стабильность, а по отдельным показателям заметен рост.

Ряд государств, в том числе все страны ЕС, вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022