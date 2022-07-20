В ГД назвали «санкционными судорогами» согласование седьмого пакета санкций ЕС

Депутат Госдумы Олег Морозов прокомментировал в среду, 20 июля, согласование комитетом постоянных представителей Евросоюза (ЕС) седьмого пакета антироссийских санкций.

«Это уже санкционные судороги, то есть стремление объявить санкции ради самого факта демонстрировать нагнетание санкционного давления», — сказал парламентарий в беседе с RT.

Он отметил, что санкционные инструменты ЕС исчерпаны, поэтому нанести России реальный ущерб невозможно.

«Хамская заморозка активов Сбербанка имеет скорее моральный эффект, в том смысле, что подтверждает откровенно бандитский характер этих санкций. И уж совсем нелепо смотрятся меры по аудиту и бухучету», — пояснил депутат.

Эксперт подчеркнул, что воздействие седьмого пакета антироссийских санкций на экономику страны будет минимальным.

Ранее в этот день стало известно, что седьмой пакет антироссийских санкций Евросоюза вступит в силу 21 июля — сразу после публикации в официальном журнале, сообщает телеканал «360».

В этот же день стало известно, что в новый список рестрикций войдет эмбарго на золото из России, передает НСН.

18 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что санкции — это цена, которую Россия и Иран платят за свой суверенитет.

15 июля словацкий депутат Европарламента Милан Угрик сообщил «Известиям», что ожидать новых серьезных ограничений в новом пакете не стоит. Они скорее будут нацелены на пересмотр всех предыдущих санкций и устранение лазеек для их обхода.

За день до этого международное агентство Bloomberg распространило информацию о планах ЕС включить в новый рестрикционный список около 50 физических и юридических лиц из РФ.

8 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что российские энергокомпании должны быть готовы к нефтяному эмбарго в санкционном пакете ЕС. Глава государства отметил, что, невзирая на колоссальное давление, в российском топливном секторе сохраняется стабильность, а по отдельным показателям заметен рост.

Ряд государств, в том числе все страны ЕС, вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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