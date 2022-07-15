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В Европарламенте рассказали о содержании седьмого пакета санкций против РФ

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Dwi Anoraganingrum
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Ожидать новых серьезных ограничений в новом пакете антироссийских санкций не стоит. Об этом «Известиям» заявил словацкий депутат Европарламента (ЕП) Милан Угрик, отметив, что новые меры скорее будут нацелены на пересмотр всех предыдущих санкций и устранение лазеек для их нарушения.

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По его словам, в рамках дискуссии по санкциям страны объединения обсуждают механизмы ограничения цен на российскую нефть (то есть, ЕС позволил бы РФ экспортировать ее, но по заниженной стоимости, предложенной Западом). Однако, по мнению политика, в этом вопросе странам вряд ли удастся прийти к консенсусу.

«Некоторые члены ЕС также предложили начать поэтапно водить газовое эмбарго, но эта идея пока не нашла поддержки у большинства», — отметил евродепутат.

Милан Угрик также рассказал, что Евросоюз рассматривает вопрос о введении запрета на покупку российского золота, однако создание санкционного механизма и для этого товара пока находится на уровне дискуссий.

14 июля послы стран Евросоюза возобновили работу по согласованию седьмого пакета санкций против РФ. Как сообщают СМИ, очередные рестрикции могут быть одобрены уже к середине следующей недели.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Семь назло: что будет в новом пакете санкций ЕС против РФ»

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