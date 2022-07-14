Евросоюз может включить 50 лиц и организаций из России в новый пакет санкций

Евросоюз намерен включить около 50 физических и юридических лиц из России в седьмой пакет санкций. Об этом 14 июля сообщило агентство Bloomberg.

По данным агентства, новые ограничения будут наложены на «следующей неделе». В них также пойдет речь о золоте и ужесточении уже введенных рестрикций.

Днем ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что в новый пакет санкций не войдут ограничения на поставки газа. По его словам, вводить ограничения на энергетику на данном этапе проблематично.

О скорой готовности седьмого пакета санкций ЕС против России Bloomberg впервые рассказало 11 июля. По его данным, в пакет санкций могут быть добавлены новые физические и юридические лица из РФ, ограничения на импорт золота, а также внесены поправки для корректировки предыдущих мер против РФ.

20 июня первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил в беседе с «Известиями», что возможное эмбарго на российский газ в рамках седьмого пакета санкций Евросоюза подведет несколько стран ЕС к серьезнейшему кризису.

ЕС принял уже шесть пакетов санкций против РФ. Последний из них включил в себя отключение от SWIFT еще трех российских и одного белорусского банков, а также частичное эмбарго на нефть, распространяющееся на импорт российской нефти по морю.

Запрет на импорт сырой нефти из России в Евросоюз начнет действовать через полгода после введения шестого пакета санкций. ЕС также усилил ограничения на экспорт химикатов и высоких технологий в Россию и расширил перечень граждан РФ, попадающих под санкции.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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