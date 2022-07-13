Премьер Чехии заявил об отсутствии ограничений на газ в новом пакете санкций ЕС

Новый пакет антироссийских акций Евросоюза (ЕС) не будет включать в себя ограничения на поставки газа. Такое заявление 13 июля сделал премьер-министр Чехии Петр Фиала в беседе с агентством Reuters.

«Готовится седьмой пакет, и я думаю, это хороший курс. Что определенно проблематично, так это включать энергетику в санкции. Должно быть соблюдено правило о том, что санкции должны оказывать большее влияние на Россию, чем на страны, вводящие санкции», — сказал он агентству.

Политик подчеркнул, что ЕС не намерен каким-то образом ограничивать поставки газа.

«Я думаю, что его (запрета на поставки газа в Евросоюз — Ред.) там быть не должно, потому что ряд стран зависит от российского газа», — добавил он.

Кроме того, Фиала сообщил, что власти Евросоюза заканчивают формирование нового пакета рестрикций и представят его в ближайшие дни.

О скорой готовности седьмого пакета санкций ЕС против России 11 июля рассказало агентство Bloomberg. По его данным, в пакет санкций могут добавить новые физические и юридические лица из РФ, ограничения на импорт золота, а также внести поправки для корректировки предыдущих мер против РФ.

Собеседники издания утверждают, что некоторые государства – члены ЕС настаивают на расширении таких санкций против РФ, чтобы ударить по газу. Однако и в этом вопросе «у подавляющего большинства стран было не много желания идти на такой шаг».

Еще 20 июня первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил в беседе с «Известиями», что возможное эмбарго на российский газ в рамках седьмого пакета санкций Евросоюза подведет несколько стран ЕС к серьезнейшему кризису.

5 июня замглавы МИД Польши Павел Яблоньский сообщал, что в новом пакете санкций ЕС пойдет речь о газовом эмбарго и отключении от SWIFT всех российских банков.

ЕС принял уже шесть пакетов санкций против РФ. Последний из них включил в себя отключение от SWIFT еще трех российских и одного белорусского банков, а также частичное эмбарго на нефть, распространяющееся на импорт российской нефти по морю.

Запрет на импорт сырой нефти из России в Евросоюз начнет действовать через полгода после введения шестого пакета санкций. ЕС также усилил ограничения на экспорт химикатов и высоких технологий в Россию и расширил перечень граждан РФ, попадающих под санкции.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».