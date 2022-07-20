Реклама
Прямой эфир
Мир
США отправят Украине еще четыре РСЗО HIMARS
Мир
Лавров сообщил об изменении географических задач спецоперации
Общество
В России упростят оплату образования материнским капиталом
Мир
Путин заявил о наступлении новой эпохи в мировой истории
Интернет
Правительство ускорит работу по выводу на рынок российских разработок по ПО
Политика
В Госдуме назвали нерешенным вопрос о приравнивании апартаментов к жилью
Мир
Истребители ВКС РФ уничтожили в воздушном бою украинские Су-25 и МиГ-29
Общество
Путин заявил, что уход иностранных компаний «заставил Россию шевелиться»
Мир
Эрдоган назвал продуктивными переговоры с Путиным в Иране
Общество
Путин рассказал о перспективах развития телемедицины в России
Мир
Власти Финляндии выступили против прибытия в страну раненых солдат с Украины

Путин попросил Шувалова найти средства на оснащение школ Белоруссии

0
Фото: ТАСС/Виктор Драчев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент РФ Владимир Путин обратился с просьбой к председателю госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игорю Шувалову изыскать из своих резервов около 10 млрд рублей, чтобы оснастить школы Белоруссии российскими инженерными классами. Об этом зашла речь 20 июля на пленарной сессии форума «Сильные идеи для нового времени».

Сооснователь компании «Роббо» Павел Фролов из Санкт-Петербурга попросил президента содействовать проекту по оснащению всех школ России инженерными классами и экспорту таких технологий в школы Белоруссии. Он указал, что для оснащения всех школ соседнего государства требуется госкредит в 9 млрд рублей, а в одиночку справиться с такой задачей он не может.

«Игорь Иванович, что такое девять миллиардов? У Игоря Ивановича активы банка 4 трлн 600 млрд рублей. Неужели вы десятку не найдете? О чем мы говорим?», — сказал президент, обращаясь к Шувалову.

Путин добавил, что белорусам надо «помочь обязательно», так как близкое союзное государство.

«Можно поговорить, обязательно с коллегами поговорю, из союзного бюджета немножко качнуть денег», — добавил российский лидер.

Новость дополняется.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022