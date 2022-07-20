Путин попросил Шувалова найти средства на оснащение школ Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин обратился с просьбой к председателю госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игорю Шувалову изыскать из своих резервов около 10 млрд рублей, чтобы оснастить школы Белоруссии российскими инженерными классами. Об этом зашла речь 20 июля на пленарной сессии форума «Сильные идеи для нового времени».

Сооснователь компании «Роббо» Павел Фролов из Санкт-Петербурга попросил президента содействовать проекту по оснащению всех школ России инженерными классами и экспорту таких технологий в школы Белоруссии. Он указал, что для оснащения всех школ соседнего государства требуется госкредит в 9 млрд рублей, а в одиночку справиться с такой задачей он не может.

«Игорь Иванович, что такое девять миллиардов? У Игоря Ивановича активы банка 4 трлн 600 млрд рублей. Неужели вы десятку не найдете? О чем мы говорим?», — сказал президент, обращаясь к Шувалову.

Путин добавил, что белорусам надо «помочь обязательно», так как близкое союзное государство.

«Можно поговорить, обязательно с коллегами поговорю, из союзного бюджета немножко качнуть денег», — добавил российский лидер.

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