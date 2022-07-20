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В FIDE не подтвердили информацию об отказе Карлсена от матча с Непомнящим

FIDE: Карлсен официально не отказывался от матча с Непомнящим
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Фото: ТАСС/imago images/Newspix
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Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен официально не отказывался от матча с россиянином Яном Непомнящим. Об этом в среду, 20 июля, сообщили в Международной шахматной федерации (FIDE).

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«Магнус сделал публичное заявление о своих намерениях. FIDE, очевидно, знает об этом. Однако официально он еще не снялся, так как ему не был назначен контракт на матч и не был установлен дедлайн», — сообщили в пресс-службе организации.

Ранее в среду Карлсен сказал порталу Unibet Norway, что у него нет мотивации проводить еще один матч, так как он не уверен, что получит много от этого поединка. По словам норвежца, свое решение он принял во время проведения турнира претендентов, на котором Непомнящий одержал досрочную победу 3 июля. Об этом он уведомил главу FIDE Аркадия Дворковича и генерального директора Эмиля Сутовского.

После заявления шахматиста сообщалось, что соперником Непомнящего может стать китайский гроссмейстер Дин Лижэнь, занявший второе место на турнире претендентов.

Ситуацию прокомментировал российский шахматист Сергей Карякин. Он спрогнозировал, что в шахматах начнется серьезный хаос, так как проводить чемпионат мира без чемпиона мира нецелесообразно, в том числе с финансовой точки зрения.

Карлсен и Непомнящий уже боролись за звание чемпиона мира в 2021 году. Тогда норвежский шахматист одержал победу по итогам 11 партий и сохранил за собой титул, удерживаемый с 2013 года.

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