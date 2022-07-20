Минобороны показало боевую работу многоцелевых вертолетов Ми-28

Министерство обороны РФ представило кадры боевой работы экипажей армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) в рамках спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Экипажи ударных вертолетов Ми-28 регулярно выполняют задачи по уничтожению бронетехники и стратегических объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также летчики сопровождают колонны, доставляют грузы, перевозят служащих десантных войск и оказывают авиационную поддержку подразделениям.

Ми-28 в одиночку работают редко. В основном же в составе смешанных боевых групп, совместно с экипажами Ка-52 и Ми-8. Все полеты осуществляются на предельно малых высотах. Это возможно только если за штурвалом вертолета находится высококвалифицированный профессионал.

«У этой машины очень большие возможности. Выполняем полеты с максимальным креном, тангажем и перегрузками», — рассказал старший летчик Максим.

В месте проведения операции авиационная группа разделяется: одни сжигают склад боеприпасов, другие — выводят из строя бронетехнику, которая охранят подходы к нему. В результате противник остается без обеспечения и прикрытия. Такой подход не раз доказал свою эффективность, позволяя в один заход уничтожать целые комплексы инфраструктуры ВСУ.

По возвращении на базу летательные аппараты «обновляют» боезапасы. Стандартный арсенал вооружения «Ночного охотника» ( Ми-28Н): 30-миллиметровая скорострельная пушка и четыре блока, по два с каждого борта, с неуправляемыми ракетами меньшего и большего калибра.

По словам военнослужащих, в последнее время чаще используются крупные снаряды, они предназначены для тяжелой бронетехники противника и особо укрепленных его районов.

Ранее, 14 июля, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков запечатлел работу боевых вертолетов Ка-52 на спецоперации. Летчики отмечают высокую надежность Ка-52, а также бортовой компас обороны вертолета, позволяющий отразить ракеты, используемые против российских экипажей.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти республик Донбасса объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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