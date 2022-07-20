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Глава МИД Германии призвала к укреплению сотрудничества с Азией

Глава МИД Германии Бербок призвала к укреплению сотрудничества с Азией
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Фото: Global Look Press/imagebroker.com/Ingo Schulz
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во вторник, 19 июля, заявила о необходимости наращивать экономическое взаимодействие с азиатскими государствами, в частности, Южной Кореей и Японией.

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«Установление более тесных экономических отношений именно с этими странами, на мой взгляд, также уменьшило бы нашу собственную зависимость», — отметила она в интервью для портала thepioneer.de.

Вместе с тем, глава немецкого МИД раскритиковала производственные условия для европейских компаний в Китае. Однако полный отказ от такой формы сотрудничества Бербок не сочла оправданным. Вместо этого она предложила расширять мануфактурную географию, поскольку «производить все в Европе просто невозможно в глобализированном мире».

Ранее, 13 июля, стало известно, что глава немецкого МИДа Бербок в разговоре с журналом Stern отвергла призывы к немедленному прекращению огня и переговорам между Россией и Украиной, как того требовали в открытом письме известные деятеля ФРГ.

Публикация вызвала активный отклик читателей, многие из которых раскритиковали высказывание министра.

Президент России Владимир Путин 13 апреля отметил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут цены и инфляция зашкаливает.

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