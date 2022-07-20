Россия призвала генсека ООН содействовать закрытию сайта «Миротворец»

Постпредство РФ при ООН передало генсеку международной организации Антониу Гутерришу письмо с призывами содействовать закрытию сайта «Миротворец». Об этом пишет ТАСС, в распоряжении которого есть письмо.

«Мы просим вас предпринять необходимые шаги, чтобы обратить внимание украинских властей на преступную деятельности проекта «Миротворец» и заставить их закрыть его», — говорится в тексте.

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил в письме, что Россия уже обращалась к главе ЮНИСЕФ Генриетте Фор и в этом году, и в 2021 по вопросу включения в проект не только взрослых, но и детей. Между тем, ситуация с тем, что «благополучие ребенка» ставится под угрозу, не изменилась.

Полянский подчеркнул, что практика раскрытия личных данных несовершеннолетних неприемлема и должна быть предметом обсуждений со стороны ООН. Киев, добавил он, закрывает глаза на деятельность сайта.

19 июля первый зампостпреда России при ООН отмечал, что на сайте «Миротворец» опубликованы личные данные как минимум 327 несовершеннолетних. Их жизни находятся в реальной опасности, уточнил он и добавил, что ВСУ цинично обстреливают детские сады, школы, медицинские учреждения в Донбассе.

В конце мая 2021 года 12-летняя Фаина Савенкова записала видеообращение к членам Совета Безопасности ООН, где призвала организацию не забывать о праве детей Донбасса на детство и мирную жизнь. После этого несовершеннолетняя была внесена в список лиц, якобы представляющих угрозу национальной безопасности Украины на сайте «Миротворец». Ребенка обвинили в «распространении фейков и собственных домыслов», а также в участии в писательских конкурсах в России, отметил Мирошник. На сайте размещены личные данные, фотографии и скриншоты публикаций девочки.

Позже, в октябре того же года, школьница призвала президента Украины Владимира Зеленского закрыть сайт «Миротворец». Она указала на то, что размещение личной информации о людях на портале может угрожать их жизни.

В феврале прошлого года Европарламент одобрил резолюцию по Украине, в которой содержится призыв к запрету деятельности сайта «Миротворец». Евродепутаты отмечали, что администрация «Миротворца» незаконно использует «личные данные сотен людей».

Украинский интернет-сайт «Миротворец» был создан в августе 2014 года по инициативе занимавшего в то время пост внештатного советника МВД Украины Антона Геращенко. Сайт позиционирует себя как «интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан».

Ресурс не имеет официального статуса, на территории России доступ к нему закрыт. С инициативой о закрытии сайта ранее выступали и европейские, и украинские политики.