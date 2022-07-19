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Япония закупила газ по самой высокой цене в своей истории

Bloomberg: Япония приобрела груз СПГ на $135 млн по самой высокой цене в своей истории
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Фото: Global Look Press/Thomas Koeh ler/photothek.net
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Японская компания Nippon Steel Corp. закупила груз сниженного природного газа (СПГ) по самой высокой цене в своей истории. Об этом во вторник, 19 июля, сообщило агентство Bloomberg.

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Отмечается, что Япония потратила более $135 млн на поставку топлива, которая придет в страну в сентябре.

По данным агентства, Токио намерен стать крупнейшим импортером СПГ в мире. При этом Япония сталкивается с проблемами с электричеством, поэтому вынуждена соглашаться на дорогой газ.

Кроме того, 1 июля сообщалось, что власти Японии впервые за семь лет объявили режим экономии электричества. Правительство призвало японцев сократить потребление энергии, не нарушая повседневную жизнь.

Министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда 7 июня призвал население экономить электричество этим летом в связи с прогнозируемой нехваткой электроэнергии следующей зимой.

Между тем министр промышленности Японии Коити Хагиуда 13 июля заявил о намерении вновь обратиться к США и Австралии с просьбой увеличить производство СПГ и обеспечить стабильные поставки в его страну.

Позднее Хагиуда отметил, что США и Австралия с пониманием отнеслись к позиции Японии по поставкам СПГ.

Президент японской компании Mitsui O.S.K. Lines Такеши Хасимото заявил, что государство продолжит закупать и перевозить российский газ из-за сложной ситуации в собственной энергетической отрасли.

30 июня президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. В документе предписана смена оператора крупного нефтегазового проекта «Сахалин-2» на новое юридическое лицо, которому перейдут права и обязанности компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд». Имущество компании будет передано в собственность РФ с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору «Сахалина-2».

4 июля ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович отметил в беседе с «Известиями», что японские компании вряд ли уйдут из «Сахалина-2», поскольку заменить объемы газа, получаемые с проекта, Токио так просто не сможет.

Как подчеркнул Митрахович, Токио выгодно, чтобы этот проект продолжал работать, чтобы газ шел в Японию. В связи с этим эксперт допустил, что они согласятся на условия российского правительства и по-прежнему будут акционерами, но уже новой компании.

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