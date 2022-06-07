Власти Японии впервые с 2015 года призвали граждан экономить энергию

Власти Японии на фоне прогнозируемой нехватки электроэнергии следующей зимой призывают население экономить электричество этим летом. Об этом во вторник, 7 июня, сообщил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

«Этим летом коэффициент предложения и спроса на электроэнергию снизится в трех регионах страны — Токио, Тохоку и Тюбу — до предельных 3,1%. Зимой же мы ожидаем, что этот показатель будет отрицательным. Таким образом, мы призываем по возможности экономить электроэнергию по всей стране», — сказал он.

Несмотря на то, что власти Японии не ставят конкретных целей по экономии энергии этим летом, они не исключают введения ограничений на ее использование крупными компаниями и принятия других мер для стабилизации ситуации.

Ранее, 27 апреля, газета The New York Times сообщила, что в Японии может начаться нехватка электричества из-за санкций против РФ и проблем с поставками сжиженного природного газа (СПГ).

Поставки СПГ в страну сократились еще в 2020 году из-за проблем с логистикой, которые связаны с пандемией коронавируса, а также из-за возросшего спроса со стороны Китая. Кроме того, санкции против России, одного из крупнейших в мире поставщиков СПГ, еще больше сократили поставки, что вызвало резкий рост цен.

Япония — второй по величине импортер сжиженного природного газа в мире после Китая, который стал лидером в прошлом году. Еще до катастрофы на «Фукусиме» сжиженный природный газ производил около 24% электроэнергии в стране, и эта доля росла по мере того, как страна отключала угольную электроэнергию.

Около 8% японских поставок приходится на проект «Сахалин-2», который был создан как совместное предприятие российской фирмы «Газпром», британской компании Shell и двух японских компаний, Mitsui и Mitsubishi. В настоящее время Япония попала в затруднительное положение, поскольку США и другие страны призвали бойкотировать экспорт энергоресурсов из России, важнейшего источника японского СПГ.

В качестве одной из ответных мер на антироссийские санкции, объявленные из-за спецоперации России на Украине, президент РФ Владимир Путин объявил, что РФ переведет расчеты за поставку газа недружественным странам, в том числе всем членам ЕС, в рубли из-за потери надежности западных валют. Соответствующий указ был подписан 31 марта. Покупатели были обязаны открыть рублевые счета в российских банках, с которых проходит оплата газа. Ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов.