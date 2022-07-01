Власти Японии впервые за семь лет объявили режим экономии электричества

Трехмесячный период экономии электроэнергии объявлен в Японии. Об этом 1 июля сообщило информационное агентство Kyodo.

«Необычно жаркая погода в июне привела к чрезвычайно высокому спросу на электроэнергию», — уточняется в статье.

Правительство призвало японцев сократить потребление энергии, не нарушая повседневную жизнь. При этом министерство экономики, торговли и промышленности страны рекомендовало продолжать пользоваться кондиционерами, но вместо этого экономить электроэнергию, «отключая ненужный свет». Снижать потребление электричества предлагается с 17:00 до 20:00, когда уменьшается выработка солнечной энергии.

Власти страны и некоторые поставщики в этом месяце планируют ввести систему поощрения с баллами для домохозяйств, принимающих меры по энергосбережению.

По данным агентства, существуют также риски относительно стабильности поставок электроэнергии, а опасения по поводу дефицита могут «усилиться зимой, когда производство солнечной энергии сократится».

Министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда 7 июня призвал население экономить электричество этим летом в связи с прогнозируемой нехваткой электроэнергии следующей зимой.

Газета The New York Times 27 апреля сообщила, что в Японии может начаться нехватка электричества из-за антироссийских санкций и проблем с поставками сжиженного природного газа.

Режим экономии электричества до этого вводился в стране после аварии на АЭС «Фукусима-1» из-за землетрясения и цунами в 2011 году. Он действовал до 2015 года, после чего постепенно отменялся.