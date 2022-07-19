Киев уличили в применении методов террористов при обстреле Каховской ГЭС

Нанося удары по гражданским объектам, в том числе Каховской ГЭС и корабельному шлюзу гидроэлектростанции, киевский режим применяет террористические и бандитские методы. Об этом заявил 19 июля руководитель пресс-службы Каховской районной администрации Виктор Васильев.

«Точечный удар, который вчера был нанесен по Каховскому шлюзу, показывает, что руководство Украины стремится уничтожить всю ту инфраструктуру, которую оно уже не надеется вернуть обратно», — сообщил Васильев журналистам.

Он также указал, что повреждение шлюза в Каховском районе приведет к тому, что всё судоходство вниз по Днепру будет заблокировано на неопределенный срок.

Накануне источник в военной гражданской администрации (ВГА) Новой Каховки сообщил, что украинские боевики нанесли удар в район Каховской ГЭС в Херсонской области. В результате удара по объекту погибли два человека из охраны ГЭС.

В пресс-службе ВГА Каховского района добавили, что жертв среди мирного населения нет. Однако снаряд повредил газораспределительный пункт и газопровод.

В тот же день Новая Каховка также подверглась обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сработала система противовоздушной обороны (ПВО), но есть попадания в район города.

13 июля замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева рассказала, что руководство региона обратилось к России с просьбой помочь в восстановлении попавшей под очередной обстрел ВСУ 11 июля Новой Каховки. Тогда погибли семь человек, около 190 человек обратились к медикам за помощью.

Граничащая с Крымом Херсонская область перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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