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Киев уличили в применении методов террористов при обстреле Каховской ГЭС

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Фото: TASS/EPA/SERGEI ILNITSKY
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Нанося удары по гражданским объектам, в том числе Каховской ГЭС и корабельному шлюзу гидроэлектростанции, киевский режим применяет террористические и бандитские методы. Об этом заявил 19 июля руководитель пресс-службы Каховской районной администрации Виктор Васильев.

Власти Херсонской области призвали провести трибунал над Зеленским. Онлайн спецоперации 19 июля
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«Точечный удар, который вчера был нанесен по Каховскому шлюзу, показывает, что руководство Украины стремится уничтожить всю ту инфраструктуру, которую оно уже не надеется вернуть обратно», — сообщил Васильев журналистам.

Он также указал, что повреждение шлюза в Каховском районе приведет к тому, что всё судоходство вниз по Днепру будет заблокировано на неопределенный срок.

Накануне источник в военной гражданской администрации (ВГА) Новой Каховки сообщил, что украинские боевики нанесли удар в район Каховской ГЭС в Херсонской области. В результате удара по объекту погибли два человека из охраны ГЭС.

В пресс-службе ВГА Каховского района добавили, что жертв среди мирного населения нет. Однако снаряд повредил газораспределительный пункт и газопровод.

В тот же день Новая Каховка также подверглась обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сработала система противовоздушной обороны (ПВО), но есть попадания в район города.

13 июля замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева рассказала, что руководство региона обратилось к России с просьбой помочь в восстановлении попавшей под очередной обстрел ВСУ 11 июля Новой Каховки. Тогда погибли семь человек, около 190 человек обратились к медикам за помощью.

Граничащая с Крымом Херсонская область перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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