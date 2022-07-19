МВД России объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона, следует из базы данных ведомства.

6 апреля стало известно, что украинский журналист Дмитрий Гордон был внесен в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору. До этого, 21 марта, СК России возбудил уголовное дело в его отношении. Гордон в прямом телеэфире призвал к вооруженному нападению на Россию и развязыванию против нее агрессивной войны с использованием ядерного оружия.

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