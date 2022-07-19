Аналитики предрекли «энергетический шторм» Европе из-за жары

Аномально жаркая погода помешает Европе восстановить свои запасы газа в преддверии зимы. Об этом пишет 18 июля агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков Rystad Energy.

«Наши обновленные сценарии показывают, что Европа, вероятно, столкнется со штормом намного раньше, чем предполагалось ранее, и что регион будет недостаточно подготовлен к хаосу, который он принесет», — считают аналитики.

Уточняется, что уровень хранилищ в европейских странах остается ниже нормы для этого времени года.

В компании Maxar считают, что температура в некоторых частях Великобритании и Франции будет продолжать подниматься до рекордных уровней во вторник. Спрос на охлаждение, в свою очередь, увеличивается, что приводит к росту мировых цен на сжиженный природный газ.

Ранее в этот день депутат бундестага и представитель фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт заявил, что антироссийские санкции имеют эффект бумеранга, который отчетливо ощущается в Германии. Он уточнил, что ФРГ находится в ужасном энергетическом кризисе, в то время как ведущие политические деятели не знают, как с этим бороться.

Кроме того, в понедельник издание Financial Times сообщило, что Еврокомиссия (ЕК) в ближайшие дни намерена предложить странам ЕС принять целевые показатели сокращения потребления газа, которые, в случае перебоев с поставками из России, возможно, могут стать обязательными. Уточнялось, что, по мнению ЕК, если не экономить топливо, его может не хватить зимой.

Как сообщило агентство Reuters, «Газпром» уведомил как минимум одного крупного покупателя о форс-мажоре на поставки газа в Европу. По данным агентства, поставщик топлива якобы заявил, что не сможет выполнить обязательства по не зависящим от него причинам.

Немецкий концерн Uniper, который получил соответствующее уведомления от «Газпрома», посчитал такое объяснение необоснованным и официально отклонил требование о форс-мажоре.

Накануне правительство Германии выразило свои подозрения в том, что Россия может сократить поставки газа по «Северному потоку». Как заявил глава ведомства канцлера ФРГ Вольфганг Шмидт на встрече с главами земельных администраций, Россия не возобновит поставки газа полностью после ремонта трубопровода.

До этого, 14 июля, обозреватель американского журнала Fоreign Policy Кристина Лу выразила мнение, что Европа не в силах справиться с энергетическим кризисом, ей грозит дефицит газа. Обозреватель предположила, что сильнее всего кризис ударил по Германии, которая вынуждена вводить многочисленные ограничения ради экономии энергии.

С начала российской спецоперации по защите Донбасса страны Запада приняли несколько пакетов санкций против РФ. Они коснулись энергетического сектора, поставок высокотехнологичной и сельскохозяйственной продукции, а также транспортных перевозок. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Президент РФ Владимир Путин отмечал в апреле, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут цены, а инфляция зашкаливает. По словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.