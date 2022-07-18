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Uniper ответила на письмо «Газпрома» о форс-мажоре по поставкам газа

Reuters: Uniper ответила на письмо «Газпрома» о форс-мажоре по поставкам газа
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Фото: Global Look Press/Frank Hoermann/SVEN SIMON
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Немецкий концерн Uniper после получения уведомления от «Газпрома» о форс-мажорных обстоятельствах по ограничению поставок газа посчитал такое объяснение необоснованным и официально отклонил требование о форс-мажоре. Об этом заявило 18 июля агентство Reuters.

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В сообщении указано, что российская сторона якобы уведомила концерн ФРГ о приостановке поставок газа.

«Uniper, крупнейший импортер российского газа в Германии, получил письмо от «Газпрома», в котором компания задним числом заявляет о форс-мажорных обстоятельствах в связи с прошлыми и текущими перебоями в поставках газа», — говорится в сообщении.

Также добавляется, что компания не нашла оснований для того, чтобы принять объяснение российской стороны, пишет «Газета.Ru». Поскольку под форс-мажором обычно подразумеваются стихийные бедствия, которые освобождают сторону от своих юридических обязательств.

В свою очередь, в самом «Газпроме» пока не прокомментировали данное сообщение и не подтвердили подлинность данных. «Известия» уже отправили в компанию запрос с просьбой оценить сообщение западного СМИ.

Ранее в понедельник Reuters сообщало, что «Газпром» уведомил как минимум одного крупного покупателя о форс-мажоре на поставки газа в Европу. При этом о какой компании идет речь, не уточнялось. По данным агентства, поставщик топлива якобы заявил, что не сможет выполнить обязательства по не зависящим от него причинам. Согласно документу, режим форс-мажора вступил в силу с 14 июля. Также уточнялось, что письмо касается поставок по газопроводу «Северный поток – 1» — основному маршруту поставок в Германию и за ее пределы.

В тот же день стало известно, что Канада отправила турбину Siemens Energy для газопровода «Северный поток» в Германию.

Накануне правительство Германии выразило свои подозрения в том, что Россия может сократить поставки газа по «Северному потоку». Как заявил глава ведомства канцлера ФРГ Вольфганг Шмидт на встрече с главами земельных администраций, Россия не возобновит поставки газа полностью после ремонта трубопровода.

До начала ремонта газопровода в Европу через «Северный поток» ежедневно шло около 67 млн куб. м газа. Он работал примерно на 40% мощности, поскольку немецкий концерн Siemens дважды не вернул «Газпрому» турбины после ремонта в Канаде из-за антироссийских санкций. Позднее в Оттаве объявили о решении вернуть оборудование «Газпрому», сделав исключение, несмотря на санкции.

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