В ФРГ допустили сокращение поставок по «Северному потоку»

Правительство Германии подозревает, что Россия сократит поставки газа по «Северному потоку». Об этом 17 июля пишет газета Bild.

По информации издания, глава ведомства канцлера ФРГ Вольфганг Шмидт организовал встречу с главами земельных администраций, которая была посвящена обсуждению газового кризиса. На ней Шмидт рассказал об опасениях федеральных властей по поводу того, что Россия не возобновит поставки газа полностью после ремонта трубопровода.

В тот же день Канада отправила турбину Siemens Energy для газопровода «Северный поток» в Германию.

Турбины, необходимые для обслуживания «Северного потока», находились на техобслуживании в Канаде. Из-за санкций Оттавы компания не могла их вернуть. «Газпром» объявил об остановке трех газоперекачивающих агрегатов.

Из-за этого приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. Берлину пришлось начать отбор газа из хранилищ. Кроме того, эксперты указали, что страна рискует не накопить запасы на зиму. Германия обратилась к Канаде с просьбой вернуть российской компании турбину.

10 июля агентство Reuters сообщило, что Оттава вернет отремонтированную турбину по просьбе ФРГ, несмотря на антироссийские санкции. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 13 июля заявил, что решение по передаче турбины было «трудным».

13 июля временный поверенный в делах России в Канаде Владимир Проскуряков сказал, что попытка отправки канадскими властями в Германию турбины для газопровода «Северный поток» является прецедентом. По его словам, на этом примере видно, что односторонние санкции даже без ответных мер наносят вред не только тем, против кого они направлены, но и тем, кто их вводит.

16 июля «Газпром» попросил Siemens предоставить документы, которые позволят вывезти турбину для компрессорной станции «Портовая». В компании заявили, что рассчитывают на безусловное выполнение группой компаний Siemens своих обязательств в рамках сервисного обслуживания газотурбинных двигателей, от которых зависит надежная работа газопровода «Северный поток» и обеспечение природным газом европейских потребителей.