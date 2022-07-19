Кулеба рассказал о «дедлайне» Зеленского для вступления Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский обозначил внутренний «дедлайн» для вступления страны в Евросоюз (ЕС). Об этом в понедельник, 18 июля, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью для Forbes.

«Решение еще зависит от Европейского союза, а не только от нас. Если мы озвучим дедлайн, можно так испугать кого-то в ЕС, что он будет сознательно тормозить все, что связано с европейской интеграцией Украины», — отметил он в ответ на просьбу конкретизировать установленные сроки.

1 июля депутаты Верховной рады Украины 1 июля установили флаг ЕС в зале пленарных заседаний.

Как отметил Зеленский, вместе с председателем рады Русланом Стефанчуком и премьер-министром Денисом Шмыгалем они в этот день подписали совместное заявление, которое «является сигналом единства всех ветвей власти Украины», а также свидетельствует о решительности в достижении стратегической цели Украины, то есть ее полноценного членства в Евросоюзе.

По словам президента Украины, ее путь к членству в ЕС не должен занимать годы или десятилетия.

Ранее, 23 июня, участники саммита ЕС в Брюсселе приняли решение о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в союз. Переговоры по данной теме начнутся после того, как Киев выполнит ряд условий — активизирует борьбу с коррупцией, проведет деолигархизацию и судебную реформу.

В свою очередь, украинский лидер подчеркнул, что решение Евросоюза стало «наибольшим шагом в сторону усиления Европы». По словам украинского лидера, страна имеет все шансы стать полноправным членом организации. При этом он подчеркнул, что ее путь к членству в ЕС не должен занимать годы или десятилетия.

В тот же день The Spectator сообщил, что внесение Украины в список стран-кандидатов является символическим жестом. Как отметил обозреватель издания Эндрю Тенненборн, внесение Киева в список носит формальный характер, этот шаг нужно воспринимать как пиар-маневр со стороны ЕС.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не против возможного вступления Украины в ЕС, поскольку это не военный блок.

Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля. На следующий день резолюцию о предоставлении стране статуса кандидата поддержал Европарламент. 30 апреля Киев передал в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата.