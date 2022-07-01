В Верховной раде Украины установили флаг Евросоюза

Депутаты Верховной рады Украины 1 июля установили флаг Евросоюза (ЕС) в зале пленарных заседаний. Церемония проходила под аплодисменты парламентариев и транслировалась по телевидению Украины.

По видеосвязи в ней принял участие президент страны Владимир Зеленский, а также председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, которая заявила, что Киев теперь имеет «очень четкую европейскую перспективу», однако путь к членству в ЕС все же потребует времени и тяжелой работы.

Как отметил Зеленский, вместе с председателем рады Русланом Стефанчуком и премьер-министром Денисом Шмыгалем они в этот день подписали совместное заявление, которое «является сигналом единства всех ветвей власти Украины», а также свидетельствует о решительности в достижении стратегической цели Украины, то есть — ее полноценного членства в Евросоюзе.

По словам президента Украины, ее путь к членству в ЕС не должен занимать годы или десятилетия.

«Мы должны преодолевать этот путь быстро. Сделать нашу часть работы идеально. Чтобы дать возможность нашим друзьям в Европейском союзе так же быстро и консолидированно принять для нас еще одно историческое решение», — заявил Зеленский.

Как прокомментировал ранее в этот же день зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, присвоение статуса кандидатов в Евросоюз Украине и Молдавии выглядят, как «опереточные действия». По мнению Медведева, сама Украина не всерьез относится к этому статусу. Он предположил, что присвоение статуса появилось, чтобы оказать влияние на Россию.

Ранее, 23 июня, председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Украине и Молдавии на саммите ЕС согласовали статус кандидатов в союз. Решение принимали главы государств и правительств 27 стран Евросоюза на саммите в Брюсселе.

Зеленский, в свою очередь, тогда же отметил, что решение Евросоюза стало «наибольшим шагом в сторону усиления Европы». По словам украинского лидера, страна имеет все шансы стать полноправным членом организации.

В тот же день The Spectator сообщил, что внесение Украины в список стран-кандидатов является символическим жестом. После него могут пройти годы до реального вступления в ЕС. Обозреватель Эндрю Тенненборн считает, что формальное внесение Киева в список является пиар-маневром со стороны ЕС.

Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, Россия не против возможного вступления Украины в ЕС, поскольку это не военный блок.