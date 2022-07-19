Госдепартамент США пригрозил Китаю последствиями за обход антироссийских санкций

Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс в понедельник, 18 июля, заявил, что Пекину не получится избежать последствий в случае оказания российской стороне любой помощи.

«Мы публично озвучивали сигнал о том, что предоставление вооружений или какая-либо помощь со стороны Китая в обходе России беспрецедентных санкций, экспортного контроля или иных финансовых мер, введенных против Москвы, очень дорого обойдутся», — отметил он в ходе брифинга.

При этом Прайс подчеркнул, что США в настоящее время не наблюдают, чтобы Китай был вовлечен «в какой-либо систематический обход» антироссийских санкций, как и в предоставлении Москве помощи в виде вооружений.

Ранее в этот день МИД Китая по итогам переговоров министра иностранных дел КНР Ван И с венгерским коллегой Петером Сийярто заявил, что Пекин не станет пассивно наблюдать за эскалацией украинского конфликта. Уточняется, что Китай не станет «подливать масло в огонь» и будет «упорно содействовать продвижению мирных переговоров».

Ранее, 13 июля, старший научный сотрудник по Китаю в Норвежском институте оборонных исследований Джо Инге Беккеволд для издания Foreign Policy заявил, что НАТО предстоит сильно постараться в ближайшие годы, чтобы перераспределить силы для давления и на Россию, и на Китай.

8 июля Ван И заявлял, что в Китае выражают надежду на скорейшее урегулирование ситуации вокруг Украины, а также на восстановление мира путем диалога и консультаций. На встрече руководителей внешнеполитических ведомств G20 он подтвердил намерение страны «от начала и до конца будет стоять на стороне мира».

До этого, 29 июня, на саммите «большой двадцатки» в Мадриде НАТО официально назвала РФ основной угрозой безопасности союзников и мира и стабильности в евроатлантическом регионе.

Кроме того, в конце июня представитель КНР в ООН Чжань Цзюнь заявил, что Китай «чрезвычайно встревожен» попытками НАТО использовать конфликт на Украине и в Донбассе как предлог для начала «новой холодной войны» и блоковой конфронтации.

Китай поддерживает дипломатическое решение кризиса вокруг Украины. Так, во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что все стороны ответственны за урегулирование ситуации на Украине и в Донбассе, и призвал их к решению проблемы путем дипломатии.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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