Китай намерен содействовать мирным переговорам России и Украины

В Китае выражают надежду на скорейшее урегулирование ситуации вокруг Украины, а также на восстановление мира путем диалога и консультаций. Кроме того, как заявил в пятницу, 8 июля, министр иностранных дел и член Госсовета КНР Ван И, власти страны будут и сами оказывать содействие мирному процессу.

«Китай продолжит содействовать переговорам и примирению по проблеме Украины, от начала и до конца будет стоять на стороне мира», — приводит слова министра МИД КНР.

Дипломат подтвердил данное намерение Китая на встрече руководителей внешнеполитических ведомств «группы двадцати» (G20) в Индонезии, где у него состоялась встреча с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Также на встрече Лаврова и Ван И было заявлено о том, что Пекин готов работать «со всеми сторонами для реализации инициативы глобальной безопасности, предложенной председателем КНР Си Цзиньпином, и практиковать концепцию общей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой безопасности».

Накануне китайская газета Global Times уточнила, что страны G20 ожидают разрешения ситуации на Украине путем дипломатических консультаций, а не оказания давления.

В конце июня представитель КНР в ООН Чжань Цзюнь заявил, что Китай «чрезвычайно встревожен» попытками НАТО использовать конфликт на Украине и в Донбассе как предлог для начала «новой холодной войны» и блоковой конфронтации.

Китай поддерживает дипломатическое решение кризиса вокруг Украины. Так, во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что все стороны ответственны за урегулирование ситуации на Украине и в Донбассе, и призвал их к решению проблемы путем дипломатии.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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