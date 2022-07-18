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Китай заявил о намерении действовать при эскалации украинского кризиса

МИД Китая заявил, что не будет бездействовать во время эскалации конфликта на Украине
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Фото: TASS/EPA/JEROME FAVRE
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Китай не станет пассивно наблюдать за эскалацией украинского конфликта, заявил в понедельник, 18 июля, МИД Китая по итогам переговоров министра иностранных дел КНР Ван И с венгерским коллегой Петером Сийярто.

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«Наша страна не из тех, кто вовлечен в кризисную ситуацию вокруг Украины, но мы не намерены сидеть сложа руки и пассивно наблюдать со стороны происходящее. Кризис вокруг Украины нанес серьезный удар не только по Европе. Его негативные последствия отразились на всем мире. Он преподал нам суровый урок, и каждой из заинтересованных сторон следует серьезно к этому отнестись», — цитирует Ван И ТАСС.

Министр КНР добавил, что в сложившейся ситуации необходимы скоординированные усилия мирового сообщества, чтобы создать «эффективный и устойчивый механизм обеспечения безопасности в Европе». Ван И подчеркнул, что Пекин не станет «подливать масло в огонь» и будет «упорно содействовать продвижению мирных переговоров».

8 июля Ван И также заявлял, что в Китае выражают надежду на скорейшее урегулирование ситуации вокруг Украины, а также на восстановление мира путем диалога и консультаций. На встрече руководителей внешнеполитических ведомств G20 он подтвердил намерение страны «от начала и до конца будет стоять на стороне мира».

Также на встрече Лаврова и Ван И было заявлено о том, что Пекин готов работать «со всеми сторонами для реализации инициативы глобальной безопасности, предложенной председателем КНР Си Цзиньпином, и практиковать концепцию общей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой безопасности». В конце июня представитель КНР в ООН Чжань Цзюнь заявил, что Китай «чрезвычайно встревожен» попытками НАТО использовать конфликт на Украине и в Донбассе как предлог для начала «новой холодной войны» и блоковой конфронтации.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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