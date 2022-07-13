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СМИ сообщили о ловушке для НАТО из-за давления на Россию и КНР

Foreign Policy рассказало о сложностях НАТО из-за противостояния России и Китаю
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Фото: ТАСС/EPA/STEPHANIE LECOCQ
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Североатлантическому альянсу (НАТО) предстоит сильно постараться в ближайшие годы, чтобы перераспределить силы для давления и на Россию, и на Китай. Об этом написал 13 июля старший научный сотрудник по Китаю в Норвежском институте оборонных исследований Джо Инге Беккеволд для издания Foreign Policy.

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«Такое упрощенное разделение труда может привести к трансатлантическому дрейфу. Таким образом, НАТО и Европа останутся позади в роли второсортных военных сил, сосредоточенных на обороне», — подчеркнул эксперт.

Автор указал, что сдерживание России — задача не из простых. И если в Восточной Европе в этом случае действия НАТО сосредоточатся в основном на наземном театре военных действий, то в Северной они разыграются в основном на морском полигоне. Поэтому требования к каждому конкретному случаю — разнятся, подытожил он.

«Очевидно, что стратегия НАТО является ответом на подъем Китая и появление новой биполярной международной системы, пришедшей на смену так называемому однополярному моменту США. У Пекина есть ресурсы для дальнейшего увеличения оборонного бюджета, который уже в четыре раза превышает российский», — резюмировал аналитик.

По мнению Беккеволда, новая стратегия НАТО является началом работы по распределению сил альянса для достаточного давления на РФ и Китай.

НАТО официально назвала РФ основной угрозой безопасности союзников и мира и стабильности в евроатлантическом регионе на саммите «большой двадцатки» в Мадриде 29 июня. В новой концепции также был упомянут Китай в том ключе, что усиление этой страны представляет вызов безопасности альянса.

5 июля секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что решение НАТО объявить Россию врагом ведет к эскалации напряженности и дестабилизации безопасности в Европе. Патрушев уточнил, что Запад не принял во внимание попытки России вести конструктивный диалог по вопросам стратегической стабильности, а также проигнорировал требования Москвы о гарантиях безопасности.

27 июня генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО планирует увеличить численность своих боевых группировок на восточном фланге. Для этого альянс трансформирует свои силы быстрого реагирования и приумножит их численность до более чем 100 тыс. человек.

Позже, 30 июня, премьер-министр Испании Педро Санчес сказал, что страны НАТО не планируют вступать в военный конфликт с Россией. В то же время он заявил о намерении альянса «увеличить потенциал сдерживания».

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