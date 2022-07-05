Патрушев отреагировал на решение НАТО объявить Россию врагом

Решение НАТО объявить Россию врагом ведет к эскалации напряженности и дестабилизации безопасности в Европе. Об этом заявил 5 июля секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время выступления в Хабаровске на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности РФ на Дальнем Востоке.

«Россия, отстаивающая свои национальные интересы и суверенитет, объявлена США и их союзниками врагом, что отражено в доктринальных документах, в том числе принятых на саммите НАТО в Мадриде», — сказал он.

Патрушев уточнил, что Запад не принял во внимание попытки России вести конструктивный диалог по вопросам стратегической стабильности, а также проигнорировал требования Москвы о гарантиях безопасности.

Ряд решений, такие как, принятие решения о вступлении в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции, а также создание нового военный блок AUKUS, доказывают это.

«Эти решения и действия не только ведут к эскалации напряженности и дестабилизации европейской безопасности, но и явно противоречат Основополагающему акту Россия - НАТО, который, кстати, де-юре продолжает действовать», — добавил секретарь Совбеза РФ.

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