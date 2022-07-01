Премьер Испании заявил о нежелании НАТО вступать в военный конфликт с РФ

Страны-участники НАТО не планируют вступать в военный конфликт с Россией. Об этом в четверг, 30 июня, заявил в интервью телеканалу La Sexta председатель правительства Испании Педро Санчес.

Он предположил, что конфликт вокруг Украины может затянуться, однако уверил, что поддержка Киева продолжится.

«НАТО не будет вступать в военный конфликт с Россией, но мы увеличим наш потенциал сдерживания», — сказал испанский премьер.

Говоря о возможности прекращения поставок газа из РФ, Санчес сказал, что это является риском для страны, но она должна быть готова к любому сценарию.

29 июня Североатлантический альянс официально назвал РФ основной угрозой своей безопасности. Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков заявил на это, что тезис о российской стороне как о «главной стратегической угрозе» перемещается из внутриполитических документов США в международные, которые формулируются на сегодняшний день уже целым блоком стран.

30 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам саммита в Мадриде сказал, что альянс не считает себя частью конфликта вокруг Украины и не хочет, чтобы он распространился за пределы этой страны. Он также отметил, что альянс поставил перед собой цель не допустить прямого конфликта с РФ из-за спецоперации в Донбассе, потому что ущерб от него будет несопоставим.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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