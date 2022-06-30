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Столтенберг заявил, что НАТО не считает себя частью конфликта на Украине

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Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
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НАТО не считает себя частью конфликта на Украине и не хочет, чтобы он распространился за пределы этой страны. Такую позицию высказал 30 июня генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам саммита в Мадриде.

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Он также отметил, что альянс поставил перед собой цель не допустить прямого конфликта с РФ из-за спецоперации в Донбассе, потому что ущерб от него будет несопоставим: «Мы увидим страдания и разрушения гораздо больших масштабов».

При этом, по его информации, планируется перевести Киев с советского на натовское оружие.

«В рамках этого процесса нет никакого списка вооружений, передача которых была бы исключена. НАТО поставляет широкий спектр самых современных видов оружия Украине», — подчеркнул он.

МИД РФ с 5 марта начал призывать страны ЕС перестать накачивать Украину оружием. Так, в апреле официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия, и подчеркнула, что такие действия приводят к гибели людей. При этом она подчеркнула, что страны продолжают зарабатывать на таких поставках. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что тенденция по накачиванию вооружением стран угрожает безопасности континента.

9 июня глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов сообщил, что поставленное Украине оружие Запада уже появилось на черном рынке и может попасть к террористам.

Несколькими днями ранее президент РФ Владимир Путин поделился мнением, что «вся эта возня вокруг дополнительных поставок вооружения, на мой взгляд, имеет только одну цель — затянуть как можно дальше вооруженный конфликт».

Помимо этого, глава МИД России Сергей Лавров расценил намерение поставить вооружение как прямую провокацию украинской стороны, цель которой заключается в вовлечении Запада в конфликт вокруг государства. Министр подчеркнул, что возможные поставки Киеву западного оружия создадут риски вовлечения третьих стран в ситуацию.

Специальная операция РФ по защите мирных жителей Донбасса, начатая 24 февраля на фоне обострения ситуации в результате обстрелов со стороны украинских военных, продолжается. Цели спецоперации — это, по информации Кремля, демилитаризация и денацификация Украины.

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