В Госдуме ответили на решение ЕС по пятому траншу военной помощи Украине

Новый транш военной помощи Украине со стороны Евросоюза на €500 млн — это шаг к дальнейшей эскалации. Об этом в понедельник, 18 июля, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«В Москве это, разумеется, рассматривают как шаг к дальнейшей эскалации. Это оттягивает переговорный процесс между российской и украинской сторонами, с которых они ушли в апреле и до сих пор не хотят возвращаться. Кроме того, данное решение ЕС лишь затягивает долговую петлю на шее украинского народа», — указал он.

Ранее в этот день глава Евросовета Шарль Мишель сообщил о том, что Совет ЕС согласовал пятый транш военной помощи Украине на €500 млн. До этого уже была одобрено выделение €2 млрд на эти цели. Таким образом, поддержка ЕС в виде военного оборудования для украинской армии составляет €2,5 млрд.

О том, что главы МИД ЕС на встрече примут решение о выделении военной помощи Украине на €500 млн, сообщило агентство Bloomberg еще 14 июля. В материале также говорилось о том, что блок в последние месяцы согласился на несколько раундов финансирования оружия для Украины в рамках так называемого Европейского фонда мира, который возмещает правительствам военные поставки на Украину.

18 июля газета Financial Times сообщила о том, что в Европе запасы тяжелого вооружения начинают заканчиваться из-за снабжения Украины. Указывалось, что речь идет о танках, реактивных системах залпового огня (РСЗО), а также об артиллерийских системах, которые необходимы для «сдерживания продвижения России».

По мнению аналитиков, ситуация вокруг конфликта на Украине продемонстрировала неподготовленность Европы к каким-либо военным столкновениям. Теперь странам Евросоюза предстоит восстанавливать свои запасы.

Как отметил в беседе с «Известиями» военный эксперт Виктор Литовкин, данные заявления предназначены для выделения средств на покупку американских вооружений.

8 июля президент США Джо Байден распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи на $400 млн. В тот же день в Пентагоне заявили, что Вашингтон прорабатывает планы по поставкам новых вооружений украинской стороне на месяцы и годы вперед.

Между тем, как написала газета The New York Times, ЕС и США не смогут долго оказывать военную поддержку Украине, так как их возможности не безграничны. Отмечается, что прежний уровень помощи вряд ли будет оказываться на фоне нарастания усталости от ситуации на Украине «по обе стороны Атлантики».

Западные страны отправляют Киеву оружие и военную технику на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

РФ начала спецоперацию 24 февраля. В Кремле подчеркнули, что ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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