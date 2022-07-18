Военный эксперт оценил данные об истощении запасов оружия в Европе

Заявления о том, что запасы оружия в Европе истощаются на фоне помощи Украине, предназначены для выделения средств на покупку американских вооружений. Об этом в понедельник, 18 июля, заявил «Известиям» военный эксперт Виктор Литовкин.

«Я думаю, что эти крокодиловые слезы предназначены для того, чтобы было выделено больше денег, чтобы делать новые заказы военно-промышленного комплексу США, чтобы пополнить те запасы, которые Европа якобы растратила, помогая Украине. На самом деле Россия не собирается ни на кого нападать, они это прекрасно знают, но надо поддерживать военно-промышленный комплекс, в основном американский», — указал он.

Военный эксперт назвал Североатлантический альянс американским ошейником для Европы. Также Литовкин напомнил, что страны — члены блока выделяют по 2% ВВП в общую казну, причем эти средства идут не только на содержание бюрократического аппарата в Брюсселе и проведение учений, но в первую очередь на закупку американской военной техники для Европы.

«Тем более сейчас, когда страны Восточной Европы освободили свои склады от старой советской боевой техники, теперь их надо заполнить новой американской. Поэтому все эти стенания о том, что у них чего-то не хватает, чего-то мало — это стенания в пользу военно-промышленного комплекса США», — заключил военный эксперт.

Ранее газета Financial Times сообщила о том, что в Европе запасы тяжелого вооружения начинают заканчиваться из-за снабжения Украины. Указывалось, что речь идет о танках, реактивных системах залпового огня (РСЗО), а также об артиллерийских системах, которые необходимы для «сдерживания продвижения России».

По мнению аналитиков, ситуация вокруг конфликта на Украине продемонстрировала неподготовленность Европы к каким-либо военным столкновениям. Теперь странам Евросоюза предстоит восстанавливать свои запасы.

8 июля президент США Джо Байден распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи на $400 млн. В тот же день в Пентагоне заявили, что Вашингтон прорабатывает планы по поставкам новых вооружений украинской стороне на месяцы и годы вперед.

Между тем, как написала газета The New York Times, ЕС и США не смогут долго оказывать военную поддержку Украине, так как их возможности не безграничны. Отмечается, что прежний уровень помощи вряд ли будет оказываться на фоне нарастания усталости от ситуации на Украине «по обе стороны Атлантики».

Западные страны отправляют Киеву оружие и военную технику на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

РФ начала спецоперацию 24 февраля. В Кремле подчеркнули, что ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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