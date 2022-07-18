ВСУ нанесли артудары по Донецку и Ясиноватой

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня [СЦКК] заявило, что со стороны позиций ВСУ произошел артиллерийский удар по Донецку и Ясиноватой. Об этом сообщает официальный Telegram-канал.

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10.40 (совпадает с мск) — населенный пункт Первомайское — город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 мм; 10:45 (совпадает с мск) — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 122 мм», — рассказали в СЦКК.

Ранее, в этот же день, ВСУ обстреляла Новую Каховку в Херсонской области. В администрации Каховского района добавили, что подробности сейчас выясняются, однако есть попадания по районам города.

Накануне, 17 июля, ВСУ также обстреляла Куйбышевский район Донецка. Удар пришелся по жилому кварталу — частному сектору. О пострадавших не сообщается, однако из-за обстрелов без электроэнергии остались 42 тыс. абонентов, сообщили в мэрии города.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

В Москве подчеркивали, что при помощи спецоперации Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет вел против мирного населения республик.

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