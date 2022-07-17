Опубликованы кадры с последствиями обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка

Корреспондент телеканала «Известия» показал 17 июля последствия обстрела украинскими боевиками Куйбышевского района Донецка.

Удар пришелся по жилому кварталу — частному сектору. От нескольких домов и прилегающих к ним построек остались лишь руины.

Один из жителей, чей дом и еще вчера существовавший гараж попали под артиллерийский удар, показал корреспонденту «Известий», где на месте развалин стояла его постройка.

«Они стояли вот здесь. Это всё было полностью гаражом. Машины, к счастью, не было. Я на ней уехал. Высота (гаража. — Ред.) где-то 3 м была».

Серьезно оказался поврежден и дом мужчины. Осколки побили весь дом — все комнаты. Поврежден газ и крыша.

Обстрел произошел в ночь на 17 июля. Украинские боевики выпустили в 1:00 (время совпадает с московским) по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка шесть снарядов калибра 152 мм.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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