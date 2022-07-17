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Житель Донецка показал военкору «Известий» свой дом после удара ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Житель Донецка показал 17 июля корреспонденту телеканала «Известия» свой дом после артиллерийской атаки украинскими боевиками на город.

«Побили окна, крышу, шифер. <...> За что нас, не пойму. А (дом. — Ред.) соседа очень сильно (поврежден. — Ред.). Там и гараж снесло», — рассказал мужчина.

Его сосед рассказал, что на момент удара он находился не дома. Сейчас о существовании его гаража напоминают лишь оставшиеся от него обломки.

«Позвонил сосед, сказал, что прилетело. <...> От гаража ничего не осталось. Осколки побили весь дом. Насквозь все комнаты побиты. Осколки пробили до той стороны окон. С той стороны они целы, с этой разбиты все. Все комнаты разбиты, поврежден газ, крыша. По крайней мере шифер надо полностью менять. Внутри много всего побито, пробиты стены насквозь», — рассказал корреспонденту мужчина.

Еще об одном ударе украинскими боевиками по жилому кварталу Алчевска в ЛНР рассказал журналисту начальник управления гражданской защиты Геннадий Кононенко.

«Это транспортное предприятие, здание профилактория. Раньше здесь была водолечебница. Здесь, в этом крыле, находилась столовая, и здесь работала общественная организация «Пища жизни». Они занимались сугубо гуманитарными вопросами», — рассказал Кононенко.

ВС РФ уничтожили взвод РСЗО и 9 взводов гаубиц ВСУ. Онлайн спецоперации 17 июля
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Здесь не было размещено никаких военных пунктов или складов. В здании работали мирные жители города.

По предварительной информации мэра Алчевска Альберта Апшева, в результате удара по зданию погибли руководитель алчевской общественной организации «Пища жизни. Донбасс» Кирилл Губарев и один из волонтеров движения.

Ранее в воскресенье исполняющая обязанности директора коммунального предприятия «Алчевскпастранс» Марина Миславская рассказала корреспонденту «Известий» о том, что теперь их компания пока не сможет осуществлять перевозки пассажиров по городу из-за повреждений транспорта. В результате удара троллейбусный парк и хозяйственные постройки были полностью разрушены.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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