Житель Донецка показал военкору «Известий» свой дом после удара ВСУ

Житель Донецка показал 17 июля корреспонденту телеканала «Известия» свой дом после артиллерийской атаки украинскими боевиками на город.

«Побили окна, крышу, шифер. <...> За что нас, не пойму. А (дом. — Ред.) соседа очень сильно (поврежден. — Ред.). Там и гараж снесло», — рассказал мужчина.

Его сосед рассказал, что на момент удара он находился не дома. Сейчас о существовании его гаража напоминают лишь оставшиеся от него обломки.

«Позвонил сосед, сказал, что прилетело. <...> От гаража ничего не осталось. Осколки побили весь дом. Насквозь все комнаты побиты. Осколки пробили до той стороны окон. С той стороны они целы, с этой разбиты все. Все комнаты разбиты, поврежден газ, крыша. По крайней мере шифер надо полностью менять. Внутри много всего побито, пробиты стены насквозь», — рассказал корреспонденту мужчина.

Еще об одном ударе украинскими боевиками по жилому кварталу Алчевска в ЛНР рассказал журналисту начальник управления гражданской защиты Геннадий Кононенко.

«Это транспортное предприятие, здание профилактория. Раньше здесь была водолечебница. Здесь, в этом крыле, находилась столовая, и здесь работала общественная организация «Пища жизни». Они занимались сугубо гуманитарными вопросами», — рассказал Кононенко.

Здесь не было размещено никаких военных пунктов или складов. В здании работали мирные жители города.

По предварительной информации мэра Алчевска Альберта Апшева, в результате удара по зданию погибли руководитель алчевской общественной организации «Пища жизни. Донбасс» Кирилл Губарев и один из волонтеров движения.

Ранее в воскресенье исполняющая обязанности директора коммунального предприятия «Алчевскпастранс» Марина Миславская рассказала корреспонденту «Известий» о том, что теперь их компания пока не сможет осуществлять перевозки пассажиров по городу из-за повреждений транспорта. В результате удара троллейбусный парк и хозяйственные постройки были полностью разрушены.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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