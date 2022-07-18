Siemens Energy отказалась комментировать отправку турбины для «Северного потока»

Компания Siemens Energy не стала комментировать процесс доставки из Канады турбины Siemens, которая необходима для газопровода «Северный поток».

«Мы не даем информации на этот счет. Турбина не является нашей собственностью», — сказал представитель Siemens Energy ТАСС.

Ранее в этот день сообщалось, что 17 июля Канада отправила самолетом в Германию турбину Siemens для «Северного потока», передает RT. Для доставки оборудования понадобится около пяти-семи дней.

Турбину привезут в Россию на пароме и по суше через Хельсинки, так как станция «Портовая» находится вблизи поселка Торфяновка Ленинградской области примерно в 20 км от границы с Финляндией, уточняет телеканал «Звезда». Пусконакладка продлится еще четыре дня и ориентировочно завершится 24 июля.

Власти Канады также выдали российской стороне лицензию для ремонта, обслуживания и транспортировки еще пяти аналогичных турбин до конца 2024 года, пишет «Ридус».

Турбины, необходимые для обслуживания «Северного потока», находились на техобслуживании в Канаде с середины июня. Из-за санкций Оттавы компания не могла их вернуть в Россию. Тогда «Газпром» объявил об остановке трех газоперекачивающих агрегатов.

В связи с этим пострадала Германия, приток газа в страну по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В ФРГ начался газовый кризис. Спустя несколько недель пребывания в этом состоянии Германия обратилась к Канаде с просьбой вернуть отремонтированные турбины.

10 июля агентство Reuters сообщило, что Оттава вернет отремонтированные турбины по просьбе ФРГ, несмотря на антироссийские санкции. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 13 июля заявил, что решение по передаче турбины Германии было «трудным».

13 июля временный поверенный в делах России в Канаде Владимир Проскуряков указал, что попытка отправки канадскими властями в Германию турбины для газопровода «Северный поток» является прецедентом. По словам Проскурякова, на этом примере видно, что односторонние санкции даже без ответных мер наносят вред не только тем, против кого они направлены, но и тем, кто их вводит.

16 июля «Газпром» попросил Siemens предоставить документы, которые позволят вывезти турбину для компрессорной станции «Портовая». В компании заявили, что рассчитывают на безусловное выполнение группой компаний Siemens своих обязательств в рамках сервисного обслуживания газотурбинных двигателей, от которых зависят надежная работа газопровода «Северный поток» и обеспечение природным газом европейских потребителей.

18 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в разговоре с Трюдо высказал недовольство граждан, которые «никогда не воспримут» решение Оттавы вернуть турбину для российского трубопровода «Северный поток», передает НСН.