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Песков отверг идею приравнять смену спортивного гражданства к госизмене
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Песков отверг идею приравнять смену спортивного гражданства к госизмене

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Идея приравнивать смену спортивного гражданства к госизмене не будет поддержана, сообщил в воскресенье, 17 июля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Полагаю, что эта идея не найдет поддержки», — сказал он ТАСС.

15 июля депутат Госдумы Роман Терюшков предложил приравнять смену спортивного гражданства к государственной измене. Соответствующее письмо он опубликовал в своем Telegram-канале.

Эта идея вызвала в основном негативный отклик со стороны спортивного сообщества. Так, в беседе с РБК заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что «смена гражданства — это личное дело каждого», и предложила отправить депутата в психиатрическую лечебницу. Не поддержал идею и спортивный журналист Дмитрий Губерниев.

14 июля президент России Владимир Путин подписал закон о приравнивании перехода на сторону противника к госизмене. За участие россиян в вооруженном конфликте или военных действиях за рубежом против интересов РФ может грозить до 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 тыс. рублей.

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