Fox News опроверг утверждение об обвинении Байдена в адрес принца КСА

Министр иностранных дел Королевства Саудовская Аравия (КСА) Адель аль-Джубейр, который присутствовал на встрече президента США Джо Байдена и наследного принца Мухаммеда бен Салмана заявил, что не слышал обвинений в причастности принца к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом в субботу, 16 июля, сообщил телеканал Fox News.

«Я не слышал конкретно этой фразы. Президент [Джо Байден] упомянул, что США привержены правам человека… это часть повестки дня каждого американского президента», — сказал он корреспонденту телеканала.

15 июля стало известно, что президент США Байден заявил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду, что считает его ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашкаджи.

Хашкаджи был убит в 2018 году на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Его тело было расчленено и уничтожено.