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Байден назвал наследного принца КСА ответственным за убийство Хашкаджи

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Фото: TASS/Zuma
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Президент США Джо Байден заявил наследному принцу Королевства Саудовская Аравия (КСА) Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду, что считает его ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашкаджи, о чем стало известно в пятницу, 15 июля.

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«Он [принц], по сути, сказал, что лично не был ответственным за это. Я указал на то, что, по моему мнению, был», — рассказал Байден на пресс-конференции в Джидде после переговоров с руководством Саудовской Аравии.

Глава Белого дома добавил, что о своих прежних угрозах превратить Саудовскую Аравию в «страну-изгоя» из-за убийства Хашкаджи не жалеет.

15 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга для журналистов на борту самолета главы государства, направляющегося в Саудовскую Аравию, заявил, что США намерены играть ключевую роль на Ближнем Востоке.

Ранее, 14 июля, Байден, в свою очередь, заявил, что ослабление влияния США на Ближнем Востоке было ошибкой и Вашингтон не должен допустить того, чтобы образовавшийся вакуум заполнили Китай или Россия.

По его словам, в широком смысле слова цель, с которой он отправляется в Саудовскую Аравию, заключается в продвижении интересов США. В частности, Байден заявил, что намерен обсудить в Саудовской Аравии права человека.

В Китае ранее предрекли, что Байден вернется из турне по Ближнему Востоку с пустыми руками. В материале для китайского издания Global Times профессор Института Ближнего Востока при Шанхайском университете международных исследований Динг Лонг отмечает, что поездка может показаться довольно значимой, потому что Байден постарается продемонстрировать политический вес США в регионе, но достижение поставленной цели будет затруднено из-за кризиса вокруг Украины.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ближневосточное турне американского лидера, заявил, что Москва ценит работу с партнерами, в том числе с Саудовской Аравией, в рамках договоренностей ОПЕК+. Он также сообщил, что российские власти надеются, что развитие отношений Эр-Рияда с другими мировыми столицами не будет направлено против РФ.

Телеведущий Fox News Стюарт Варни 12 июля выразил мнение, что визит Байдена может обернуться для него конфузом, потому что ему придется умолять саудитов об увеличении добычи нефти. Он считает, что успех маловероятен, так как в случае положительного ответа Саудовской Аравии придется получить одобрение ОПЕК+, куда входит Россия.

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